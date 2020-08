Colpaccio di Elettra Lamborghini: la voce che gira nei corridoi è una vera bomba. Sono già tutti emozionati

A settembre tornerà grande protagonista su Canale 5 il ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini, che sarà al timone dello stesso per il secondo anno consecutivo. Il 14 del prossimo mese si darà vita alla quinta edizione di questo formato del reality show. E in questi giorni circolano con insistenza tantissime voci sui possibili nomi dei nuovi concorrenti. In fin dei conti non manca così tanto tempo per definire il cast, dunque i produttori lavorano giorno e notte per completarlo.

Non si sa con certezza nemmeno chi affiancherà Pupo nella veste di opinionista, visto che non ci sarà più Wanda Nara, molto criticata dai telespettatori nella passata edizione. Ora ‘TvBlog’ ha lanciato una bomba e riguarda la probabile presenza di Elettra Lamborghini al programma Mediaset. Se confermato, si tratterebbe di un grande colpaccio, visto che la cantante ha ormai ottenuto una popolarità assoluta ed è anche reduce dall’importantissima esperienza di Sanremo. (Continua dopo la foto)















L’artista è anche considerata una ragazza simpaticissima, che fece divertire moltissimo anche durante la sua avventura come giudice a ‘The Voice of Italy’. A quanto pare, non dovrebbe quindi varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, ma affiancarsi a Signorini e a Pupo. Quindi, sarebbe proprio lei colei che succederebbe alla modella argentina nonché moglie di Mauro Icardi. La Lamborghini sembra proprio avere le caratteristiche giuste per farsi valere come opinionista. (Continua dopo la foto)















Però lei non sarebbe comunque l’unico nome in lizza per aggiudicarsi questo ruolo. Si vocifera anche della possibilità che sia stata contattata la showgirl Antonella Elia, che recentemente ha preso parte a ‘Temptation Island Vip’ con il compagno Pietro Delle Piane. Visti i tempi più che ristretti, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare quasi tutte le ufficializzazioni. Il pubblico più giovane fa il tifo per Elettra e questo potrebbe garantire anche un aumento di ascolti. (Continua dopo la foto)









Elettra Lamborghini, che convolerà a nozze il 6 settembre con Afrojack, si è mostrata ultimamente vestita di bianco. Conoscendo i suoi gusti e la sua esuberanza, i fan hanno pensato che slip e reggiseno a fascia e una gonna di velo con spacco vertiginoso fossero il suo abito da sposa. Una mise a dir poco sensuale che lascia poco all’immaginazione visto che valorizza anche l’enorme tattoo leopardato.

