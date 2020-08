“Ma ti pare il caso?!”. Sonia Bruganelli, la nuova foto ed è subito bufera. Ma stavolta Lady Bonolis reagisce

Sonia Bruganelli, i riflettori rimangono ancora accesi su di lei. La caccia alla critica non si arresta per la moglie di Paolo Bonolis, sempre al centro delle polemiche social più agguerrite. Per la nota imprenditrice non esiste giustificazione che regga: gli hater sono attenti a tutto quello che passa dal suo profilo Instagram. La prova? Sempre a portata di mano.

Ormai è difficile distinguere il confine tra la vita professionale e la vita privata di Sonia Bruganelli. Ma per una donna come lei, abituata agli agi di una vita decisamente 'comoda', risulta davvero difficile scegliere cosa rendere pubblico o meno. E Lady Bonolis tende spesso a fare orecchie da mercante, o in caso contrario replicare come solo una vera signora sa fare.















Nello specifico, a finire al centro del mirino delle polemiche social, un filmato in cui Sonia e un'amica si trovano a Porto Cervo, durante una seduta dal fisioterapista 'a domicilio'. Il massaggio avviene nella totale comodità di casa, ovvero nel giardino. Sonia invita l'amica Diletta a dedicare un saluto al pubblico di fan in diretta Instagram, ma non senza la presenza di un dettaglio che come sempre non sfugge a nessuno.















Si calcolano circa 500mila follower e tra questi molti hater non fanno che acuire vista e udito a ogni passo falso compiuto da Lady Bonolis, che anche questa volta viene 'cotta' a puntino dalle parole infiammate di alcuni utenti che stavano assistendo al massaggio. Questo uno dei commenti: "Oddio, anche no, signora Soniabrugi. Non è proprio il caso in questo momento. È un momento difficile per molte, troppe persone. Se non è in grado di capirlo si faccia aiutare e, se proprio vuole godere, lo faccia pure ma in silenzio e sotto tono".









La risposta di Lady Bonolis sopraggiunge in modo esemplare. Applausi per la Bruganelli che subito controbatte così: “Mi scusi signora, per cui non bisogna far lavorare le fisioterapiste?! Oppure chiamarle, ma di nascosto?! Ma vi rendete conto delle i*****e che dite? Un massaggio costa 40 euro. Molti di quelli che criticano e piangono miseria li spendono per ricariche di telefonini o sigarette”.

