“I c***i tuoi mai?”. Furia Roberto Parli: quella domanda scomoda su Adriana Volpe lo fa sbottare

Continua ancora il tormentone legato ad Adriana Volpe e a suo marito Roberto Parli. I due non hanno praticamente mai voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito alla presunta crisi matrimoniale, ma adesso lui è stato costretto ad intervenire ed ha completamente perso le staffe a causa di un commento da parte di un utente. La sua reazione, probabilmente esagerata, fa intuire che ci sia comunque tanto nervosismo nell’uomo, che non sta gradendo assolutamente questa situazione.

Al termine dell'esperienza della conduttrice televisiva all'interno della Casa del 'Grande Fratello Vip', la loro relazione pare abbia subito dei contraccolpi. Ad oggi c'è ancora un bel giallo intorno al loro legame. Avendo impegni lavorativi differenti e in luoghi lontani, molto spesso non riescono proprio a vedersi e questo potrebbe essere stato uno dei motivi del loro possibile allontanamento. Inoltre, è ormai da tantissimo tempo che non sono pubblicate foto insieme sui social network.















Nell'ultimo periodo la Volpe si è lasciata scappare soltanto "Sono sposata", ma non è scesa assolutamente nei dettagli. Però qualche ora fa ecco verificarsi un episodio a tratti clamoroso. Un follower del coniuge, nel tentativo forse di punzecchiarlo, gli ha fatto notare che la sua dolce metà non è mai presente negli scatti. E a sorpresa stavolta Parli non è rimasto in silenzio, sbottando in maniera incredibile. Presumibilmente nemmeno il commentatore si sarebbe mai aspettato una reazione simile.















L'utente si è dunque rivolto in questo modo: "In compagnia della moglie mai, eh", mettendo un emoticon che si mette le mani in faccia. A quel punto Roberto è esploso: "Ca…i tuoi mai???". Nonostante si sia espresso in questa maniera, non sono stati fugati dubbi su ciò che sta succedendo realmente. Si sono lasciati definitivamente, è in corso una crisi passeggera oppure i rapporti sono più forti che mai? Difficile dirlo, ciò che è certo è che il marito della Volpe non è molto sereno.









Un amico di famiglia si è espresso così recentemente su Adriana e Roberto: “Conosco la famiglia Parli. Non facciamo cattivi pensieri. Credo che Roberto sia legatissimo a sua moglie”. Lo stesso Claudio, assunti i panni dell’avvocato, ha difeso l’amico Roberto anche per un’altra foto che ha scatenato le ire dei fans nella quale si vede il marito di Adriana ballare con una ragazza.

