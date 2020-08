Con l’intimo in bella vista. Barbara D’Urso, il ‘vedo non vedo’ (a 60 anni) fa centro: record di like

Fa ancora parlare di sé Barbara D’Urso. Anche in estate, nonostante le sue trasmissioni televisive siano ferme, la conduttrice televisiva riesce a fare scalpore. Tutto merito dei social network e in particolare del suo profilo Instagram, inondato da sue immagini. Già in passato ha proposto scatti sensuali che hanno acceso la rete ed innalzato le temperature corporee di migliaia di fan. Stavolta probabilmente ha superato ogni limite pubblicando una foto che farà rumore a lungo.

Carmelita è felicemente in vacanza e si sta rilassando del tutto all’interno della sua meravigliosa villa di Capalbio. Assieme a lei gli inseparabili amici. Come detto, sono davvero numerose le istantanee proposte ai follower e quella delle ultime ore è incredibilmente bollente. Ha superato da tempo la soglia dei 60 anni, ma il suo corpo sembra sempre quello di una ragazzina. Barbarella ha dunque scelto un outfit veramente hot per presentarsi al meglio ad una cena in riva al mare. (Continua dopo la foto)















Si è scattata un selfie con una camicetta addosso che lasciava poco spazio all’immaginazione. Infatti è super trasparente e lascia intravedere il suo intimo e dunque il suo magnifico décolleté. Questo vedo non vedo ha mandato in tilt i suoi instancabili ammiratori, che l’hanno osannata. Nella didascalia ha semplicemente scritto: “Cena sulla spiaggia”, corredata dagli hashtag #love e #colcuore. Vediamo cosa le hanno commentato le migliaia di utenti che si sono riversate online. (Continua dopo la foto)















Oltre alla quantità industriale di like, spicca innanzitutto il commento di Paola Caruso: “Bellaaaa”. Ed ecco poi cadere come pioggia i messaggi di tantissima gente comune: “Barbarella, da donna a donna ti dico che sei uno spettacolo”, “Barbara, sei sempre nei nostri cuori e non vediamo l’ora di rivederti in tv”, “Fantastico look”, “Evviva la tua bellezza”, “Siete tutti invidiosi di lei”, “Si vede che sei carica e pronta, brava”, “Qualsiasi cosa tu indossi sei sempre veramente stupenda”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Cena sulla spiaggia 🏝 #love #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 7 Ago 2020 alle ore 11:40 PDT

Qualche giorno fa la D’Urso ha pubblicato un paio di scatti mentre era intenta a fare la runner. Ma il popolo del web si è accorto di un particolare. Se da un lato c’è chi ha commentato in modo positivo, scrivendo ad esempio: “Sei bellissima, che gambe che hai”, dall’altro alcuni hanno ipotizzato che stesse fingendo. “Com’è possibile?”,”Ma non sta correndo, è ferma, sta solo facendo finta”. Un altro ha aggiunto: “Ma è solo una posa”.

