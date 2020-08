Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ora è tutto chiaro: dopo una marea di voci, la “prova”

Non è certo una novità che il gossip si scateni contro i Rodriguez. Da settimane ormai non si fa altro che parlare della rottura tra Belen e Stefano De Martino e, di conseguenza, tutte le voci che aleggiano su entrambi. Se c’è una regina del gossip allora quella non può che essere Belen Rodriguez che, per un’altra estate, si conferma tale.

Dopo l’addio al ballerino e conduttore di Made in Sud, la modella (e showgirl e anche lei presentatrice) ha rubato la scena a tutti i vip apparendo su ogni copertina ‘rosa’. Oltre alla crisi con Stefano, a fare molto rumore il flirt che Belu ha avuto con Gianmaria Antinolfi. Flirt piuttosto breve in realtà visto che con l’imprenditore napoletano sembra già finita. Al momento Belen è single e c’è chi dice che un ritorno di fiamma con De Martino non è da escludere. (Continua dopo la foto)















Lo pensa anche Maria De Filippi, che conosce molto bene la ex coppia. In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, infatti, la regina di Mediaset ha detto che Stefano è in grado di “farsi perdonare l’imperdonabile” e che non si sorprenderebbe se avvenisse un clamoroso secondo ritorno di fiamma. Ma passiamo ora alla ‘sorellina’ di Belen, altro personaggio chiacchieratissimo di questa estate 2020. (Continua dopo la foto)















Sono giorni che non si parla d’altro di un’altra presunta ma clamorosa rottura in casa Rodriguez: Cecilia e Ignazio Moser sarebbero ai ferri corti. I diretti interessati non hanno proferito parola sulle voci che impazzano, ma ora arriva una ‘prova fotografica’. Dopo aver trascorso un breve periodo separati (lui in Trentino dalla sua famiglia, lei in Toscana con il fratello Jeremias e i genitori), i due che si sono innamorati al GF Vip si sono riuniti a Verona, facendo tappa all’Antica Bottega del vino, come testimoniato da alcune Storie condivise su Instagram dal fratello di lei. (Continua dopo le foto)











E infatti alla gita che si è conclusa con brindisi, cena e passeggiata notturna erano presenti anche Jeremias con la nuova compagna Deborah Togni e Veronica e Gustavo Rodriguez. Insomma, magari nei giorni scorsi ci sarà stata pure qualche incomprensione, ma il fatto che Ignazio non solo si sia riunito a Cecilia ma abbia rivisto anche la sua famiglia è un ulteriore segno che una crisi vera e propria probabilmente non è mai scoppiata.

