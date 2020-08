“Mia moglie…”. Gerry Scotti lo racconta per la prima volta: la confessione amara dopo l’addio all’ex Patrizia

Gerry Scotti, la confessione arriva solo oggi. Uno dei conduttori più stimati di sempre ha rivelato tutto durante un’intervista rilasciata per Vanity Fair. Parole forti che commuovono nei confronti dell’ex moglie del conduttore, Patrizia Grosso, e madre del loro Edoardo. I due hanno divorziato nel 2009 per un motivo preciso che esce fuori solo adesso.

Nella vita di Gerry Scotti oggi esiste Gabriella Perino, donna ricca di attenzioni e riservata tanto quanto il conduttore. Sulla loro vita privata non si conosce molto, se non che i due si sono conosciuti nel 2004 per poi prendere insieme la decisione di andare a convivere a Milano nel 2011. Ma nel passato di Gerry preme ancora il ricordo di quel matrimonio fallito.















Prima di Gabriella, Patrizia Grosso, donna che ha reso Gerry padre di Edoardo, nato nel 1992. Non sono mai stati spiegati del tutto i motivi della separazione avvenuta nel 2002 dunque del divorzio pochi anni dopo, ovvero nel 2009, ma ciò che resta è sicuramente un retrogusto amaro nonostante la vita abbia poi saputo riscattare pienamente le aspettative tradite.















In molti hanno sempre ritenuto che la causa della rottura della coppia fosse dipesa dai ritmi lavorativi, spesso logoranti e distruttivi. Ma la verità esce fuori solo adesso, dopo la confessione del presentatore per Vanity Fair. È stata proprio Patrizia a chiedere la separazione perché pare che si fosse innamorata di un altro uomo.









“Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”, sono le parole di Gerry. Un allontanamento, precisa il conduttore, in corso da un po’ di tempo, che aveva portato il matrimonio, e l’amore, al capolinea, prima ancora che l’ex moglie si innamorasse di un altro. Una realtà lavorativa sicuramente pressante su cui anche il fato ha messo il suo zampino.

