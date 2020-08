I fan del programma la ricordano benissimo. Valentina Dallari ha partecipato a Uomini e Donne come tronista nel 2015. In studio aveva trovato l’amore con Andrea Melchiorre, ma le cose tra loro non sono andate bene e dopo poco dalla loro uscita, si sono lasciati. La ragazza è sempre stata un tipo sui generis: super tatuata e un po’ dark, amante della musica e con un fisico prorompente da urlo.

Oggi è diventata un'apprezzata dj, ma la sua vita non è sempre stata facile. Come raccontato da lei stessa in un libro, in passato ha sofferto di anoressia. L'ex tronista ha avuto una spiacevole disavventura e ha voluto condividerla con i proprio follower sul suo account Instagram. Valentina ha avuto attacco di panico, è svenuta e ha battuto la testa. La giovane è stata portata al pronto soccorso per fare alcuni accertamenti ma per fortuna, a parte un bernoccolo, i risultati delle analisi sono state negative.















La giovane dj ha pubblicato una Instagram story per raccontare la disavventura ai suoi fan. "Praticamente mi sono svegliata e ho letto una cosa che mi ha emozionato molto – ha spiegato Valentina – Mi è venuto un attacco di panico e a quanto pare sono caduta, tirando una testata pazzesca per terra e contro il tavolo!".















Sempre su Instagram l'ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato il braccio con il bracciale dell'ospedale. "Mi sono svegliata in giardino a terra senza sapere perché e come quindi niente. Fatto controllo tutto okay ho un bel bernoccolo che sfoggerò con stile", ha detto ancora la Dallari nel video pubblicato sui social. Valentina Dallari, dj ed ex tronista di Uomini e Donne, aveva ritrovato la serenità sentimentale al fianco di Junior Cally, il rapper romano balzato alle cronache per la sua partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, ma la loro storia si è chiusa ad aprile, senza un apparente motivo.









“Il mio fidanzato non l’ho mai più sentito. Da un giorno all’altro è sparito ed è scomparso. Quindi la realtà, visto che me lo chiedete sempre, è che da un mese non lo sento. Ovviamente mi ha detto che non stava bene, io gli ho sempre detto che l’avrei aiutato. È sparito completamente”, aveva dichiarato l’ex tronista. “Io da queste persone mi discosto completamente, mi fa tristezza però insomma, ricordatevi di stare di fianco a una persona che almeno ha le pal.e di mollarvi”, aveva raccontato ancora la Dallari.

