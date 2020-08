Alberto Matano e quel dettaglio sulla vita privata: l’ultima foto fa impazzire tutti

Tempo ancora di relax assoluto per Alberto Matano, protagonista di una stagione televisiva molto intensa. Non soltanto enorme lavoro, anche durante il momento peggiore dell’emergenza sanitaria, ma anche numerose polemiche con l’ormai ex collega de ‘La Vita in Diretta’ Lorella Cuccarini, che lo ha accusato di maschilismo. Adesso il conduttore televisivo è finalmente a riposo e può gustarsi le meritate vacanze estive, prima di fiondarsi nuovamente a settembre nel lavoro.

Alberto è in Calabria e più precisamente nella città di Catanzaro, ovvero la sua terra natia. Questo territorio lo ama alla follia e ogni volta che può si reca qui per goderselo appieno. Tante le immagini postate in questi giorni dall'uomo, che in una delle ultime ha dato vita anche ad una didascalia che può essere interpretata in un certo modo. Un po' implicitamente sembra proprio riferirsi ai suoi aspetti sentimentali. Vediamo nel dettaglio cosa ha scritto il presentatore tv.















Nella foto scattata e pubblicata qualche ora fa sul suo profilo Instagram ufficiale, ha ripreso anche il mare agitato, oltre a immortalarsi con un bellissimo sorriso sulle labbra. Nella didascalia che accompagna lo scatto in questione ha voluto scrivere: "Mare mosso, cuore calmo…", aggiungendo diversi hashtag: #relax, #estate2020, #venerdì, #calabria. Oltre 5.400 i mi piace ottenuti. Avrà fatto riferimento alla sua situazione amorosa? Non è dato saperlo con certezza, ma non è da escluderlo.















Una quantità industriale i commenti positivi postati dai suoi follower. Matano non può che esserne soddisfatto. Ecco quali sono stati i principali: "Fascino e cultura, un binomio perfetto", "Mamma mia quanto sei bello, fortunata chi ti prende", "Semplicemente favoloso", "Un gran bell'uomo soprattutto per quello che è dentro". Altri ancora: "Ma che pettorali!", "Il figlio che ogni mamma vorrebbe avere, buona estate", "Bravissimo e bellissimo", "Vorrei sposarmi con te".









Qualche settimana fa, sempre in Calabria, si è abbandonato piacevolmente alle coccole di mamma, che ha stupito il figlio prendendolo per la gola. Il conduttore scrive: “Mare e frittata di pasta di mamma. Cos’altro?”. Insomma, non è sembrato mancare assolutamente nulla e Alberto Matano ha inaugurato così la sua meritata vacanza. Anche in questa occasione pioggia di like e apprezzamenti.

