Elisabetta Canalis ‘indossa’ la trasparenza: il primo tutto fuori della sua estate. Foto

Elisabetta Canalis è uno spettacolo della natura e anche se ormai la gioventù è alle spalle, la sua classe e la sua bellezza restano intatte. Il suo fisico è infatti mozzafiato ed è possibile ammirarlo in rete, visto che lei ha l’abitudine di pubblicare una miriade di scatti che mandano in visibilio i suoi fan. E anche nelle scorse ore non è stata da meno, avendo proposto sul suo profilo Instagram un’istantanea super intrigante e decisamente bollente. L’ex velina ha colpito ancora nel segno.

La showgirl si sta godendo il nostro Paese dopo essere rientrata dagli Stati Uniti d’America e in particolare dalla California, stato nel quale vive ormai da anni con Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Tutti e tre non hanno scelto un luogo di poco conto, anzi, sono nella meravigliosa Sardegna. Qui stanno trascorrendo delle vacanze da sogno, infatti sia Brian che la bimba si sono ormai innamorati dell’Italia. Ma tornando alla foto di oggi, vediamo in che modo si è presentata Eli. (Continua dopo la foto)















Nel post in questione c’è la Canalis in spiaggia. Alle sue spalle le acque cristalline del mare sardo, ma è ciò che indossa ad aver fatto svenire quasi tutti. Infatti il suo costume è estremamente trasparente e lascia intravedere tutte le sue forme. Impossibile non notare il suo esplosivo décolleté. Un vedo non vedo che ha scatenato le fantasie dei suoi follower, rimasti a bocca aperta. Migliaia e migliaia i like ricevuti dalla donna, che ha potuto anche leggere con piacere tantissimi apprezzamenti. (Continua dopo la foto)















I suoi instancabili ammiratori le hanno donato fiumi di parole per complimentarsi con lei. Ecco quali sono stati i commenti più ricorrenti: “Sei meravigliosa”, “Sei sempre la più bella”, “Stupenda e stratosferica”, “Incantevole, semplice, sensuale, solo complimenti”, “Stai doppiando Belen come bellezza”. Altri ancora hanno scritto: “Sei bella in foto, ma quando ti ho incontrata dal vivo lo eri ancora di più”, “Una sirena”, “Inutile cercare sfondi meravigliosi, con te le foto sono sempre strepitose”. (Continua dopo la foto)









Elisabetta Canalis è stata vittima di un furto nell’ultimo periodo. Ha infatti subito il danneggiamento di due biciclette, che sono state letteralmente gettate sugli scogli da alcuni vandali. Buttato anche il seggiolino della sua bimba, che ha fatto la stessa fine. Elisabetta ha preferito denunciare pubblicamente l’accaduto con parole molto chiare. “Purtroppo Alghero è pieno di ragazzini ubriachi”, ha detto.

