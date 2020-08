“Primo giorno di mare per Niki”. Silvia Provvedi, tutti innamorati della sua bambina: foto

Il 18 giugno scorso Silvia Provvedi è diventata mamma per la prima volta. Di una bambina, Nicole, tanto desiderata dalla cantante, gemella di Giulia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che sul profilo Instagram ufficiale che condivide con la sorella, Le Donatella, ha raccontato per filo e per segno la gravidanza e il parto. La piccola è frutto dell’amore con Giorgio De Stefano, conosciuto a Milano come imprenditore nel campo della ristorazione.

Quando la bimba è venuta al mondo, i due erano fidanzati da un paio d’anni e lei si era appena lasciata alle spalle la turbolenta rottura con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Pochi giorni dopo il lieto evento, il 25 giugno, Giorgio è stato arrestato con un’accusa gravissima: associazione mafiosa. E Silvia è stata travolta dai commenti degli hater. (Continua dopo la foto)















Poche ore dopo l’arresto di Giorgio, la neo mamma Silvia ha diramato una nota per chiarire il suo stato d’animo. “Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza”.(Continua dopo la foto)















Ora, dopo le foto diffuse in occasione del primo mese della piccola Nicole, eccone altre che hanno entusiasmato i fan di Silvia Provvedi. Anche per lei è tempo di vacanze e con la figlia e l’inseparabile sorella Giulia ha raggiunto Milano Marittima, dove sta trascorrendo qualche giorno di relax dopo un anno molto intenso, sia dal punto di vista professionale che privato. Oltre a il lavoro nella musica, come abbiamo detto la nascita della prima bambina a metà giugno e poco dopo l’arresto del compagno. (Continua dopo foto e post)











Ma ora, al mare, sembra felice. Silvia si immortala su Instagram insieme alla sua piccolina: “Primo giorno di mare per la Niki #family #serenità”, la didascalia. A scattare molto probabilmente la sorella Giulia, con cui si alternano al passeggino durante le camminate sul lungomare. I fan, comunque, sono tutti innamorati di Nicole. Tra i commenti si legge: “Siete due ragazze uniche meravigliose, la tua bambina è un capolavoro” e “Che piccolo scricciolo, divertitevi!”. seguiti da una pioggia di cuoricini e baci.

Dopo la voce bomba, Gabriel Garko rompe finalmente il silenzio. Ma spezza il cuore di tutti i suoi fan