“Quindi è vero…”. Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo, quella cosa che tutti hanno notato

Sono entrambe “sulla cresta dell’onda” ormai da diversi anni e non solo per essere state le mogli di personaggi come Gigi D’Alessio e Flavio Briatore. Ora, tra Anna Tatangelo ed Elisabetta Gregoraci, pare sia nata una grande amicizia. Dopo le separazioni con i rispettivi ex, infatti, la cantante e la presentatrice si sono ritrovate insieme e hanno trascorso diverse giornate di relax insieme.

Chissà, forse la fine delle loro storie ha rappresentato un motivo di condivisione ed empatia e contribuito a rafforzare un legame che ha trasformato Anna ed Elisabetta da semplici conoscenti ad amiche per la pelle. Secondo le “Chicche di gossip” di Alfonso Signorini sul settimanale Chi Tatangelo e Gregoraci hanno passato insieme le vacanze in Costa Smeralda, dove, manco a dirlo, sono state tra le donne più desiderate ed ammirate. (Continua dopo la foto)















Oltre alle mattinate in spiaggia, le due non hanno disdegnato la frequentazione di locali notturni, come raccontato da Chi: “Nei locali che frequentano insieme gli occhi dei presenti sono tutti per la mora Elisabetta e la neo bionda Anna”. La cantante, ex di Gigi D’Alessio, ha deciso da poco di cambiare look, passando al biondo, e mostrando un fisico ancor più scolpito del solito, ma ha smentito tutti i flirt che le sono stati attribuiti, dunque sarebbe al momento single. Tutto in concomitanza del lancio del suo nuovo singolo Guapo che sta piano piano scalando le posizioni delle canzoni più ascoltate della Tatangelo, come “Essere una donna”, “Colpo di fulmine” e “Ragazza di periferia”. (Continua dopo la foto)















La showgirl calabrese invece, ex di Briatore, sta facendo parlare e scatenare i fan per le sue ultime foto pubblicate in lingerie. Al momento la Gregoraci è impegnata nella conduzione del programma musicale “Battiti Live” su Italia Uno e, quando non lavora, si dedica al figlio Nathan Falco, di 10 anni, avuto dall’ex marito. Separata dal marito, dopo la fine della sua relazione con Francesco Bettuzzi, Elisabetta avrebbe una nuova storia con Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta ed Anna Safroncik. I due si sarebbero conosciuti tramite un amico in comune. (Continua dopo la foto)









Voci ed indiscrezioni che però, al momento, seppure non esplicitamente smentite, cercano delle conferme. Ciò che è indiscutibile è il feeling che si è creato tra Tatangelo e Gregoraci, le due famose “ex” che stanno spopolando, da single, in quel della Costa Smeralda.

Elisabetta Gregoraci, abito esagerato sul palco. Blu elettrico, scollatissimo e con maxi spacco. E che prezzo