“Ma stanno insieme?”. Beccati in spiaggia a fare castelli di sabbia: il gossip si accende per i due super vip

Che succede tra Bradley Cooper e Jennifer Garner? Ad averli beccati insieme è TMZ. I due sono sulla spiaggia di Malibu, e giocano a costruire castelli di sabbia con Lea De Seine, la bambina che lui ha avuto da Irina Shayk. Ridono, scherzano, la complicità è innegabile tanto che l’informatissimo sito di gossip americano titola: “Bradley e Jennifer, “civettuoli” a Malibu”. “I due hanno un lungo passato insieme, e a giudicare da queste foto anche un presente”, si legge ancora su TMZ. Il riferimento al passato è semplice: 19 anni fa hanno recitato insieme in Alias.

Come i più esperti di cinema ricorderanno, i due erano i migliori amici. All’epoca si era già parlato di un presunto “flirt” tra i due, ma è sempre rimasto senza conferme. Da allora sono sempre rimasti in buoni rapporti. Nel 2016 si erano rincontrati alla sfilata di Versace, prendendo posto uno accanto all’altra. Bradley allora era il compagno di Irina Shayk, lei aveva da poco chiuso con Ben Affleck. Ma torniamo al presente. Ora Bradley e Jennifer hanno un’altra cosa in comune: sono entrambi single. (Continua a leggere dopo la foto)















Bradley c’è da dire che dopo la supermodella non si è più fatto vedere con nessuna. Jen, invece, avrebbe chiuso da poco la storia con l’imprenditore John Miller, sempre tenuta lontano dai riflettori. Naturalmente anche Cooper e Affleck sono amici. In un’intervista al New York Times dello scorso febbraio, Affleck ha ringraziato sia Bradley che Robert Downey, Jr. per averlo aiutato “nel suo viaggio verso la sobrietà”. (Continua a leggere dopo la foto)























Dal canto suo Jen è sempre stata vicina all’ex marito. Certo, è presto per fare previsioni ma a Hollywood potrebbero esserci dei nuovi Brad e Jen. Altro che coppia dell’estate, coppia dell’anno (almeno!). Paul Thomas Anderson ha trovato la star del suo nuovo film: Bradley Cooper. Dopo aver diretto talenti eccezionali come Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix e Daniel Day-Lewis, il regista di Magnolia e Il petroliere non poteva che ingaggiare un artista top. (Continua a leggere dopo la foto)



L’attore di A star is born, inoltre, grazie alle sue svariate candidature all’Oscar, alle sue collaborazioni con grandissimi registi e al ruolo del crooner Jackson Maine di A Star is Born, è anche un super-divo del cinema, e ciò garantirà all’autore di Vizio di forma e The Master ancora più seguito, sempre che ne abbia bisogno, vista l’ottima reputazione di cui gode.

