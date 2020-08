“Beccati!”. Alessia Marcuzzi, si chiude il cerchio intorno al super gossip dell’estate con Stefano De Martino. Prova fotografica

Adesso spunta la foto e aggiungere altro è superfluo. Anche il gossip più duro si arrende davanti ai fatti. Di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si parla da mesi. Secondo i ben informati era stata la bionda conduttrice il punto di rottura tra le relazione del ballerino e Belen Rodriguez, fiume di messaggi nella notte raccontavano, e la bella argentina su tutte le furie con la ex amica.

Così per settimane mentre Belen si faceva pizzicare a Capri con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi e Stefano De Martino continuava la sua vita come se niente fosse, incassando la pesante bocciatura della Rai che lo faceva fuori dai palinsesti del prossimo anno. Così fino a qualche giorno fa quando la parola fine è stata scritta sulla storia. Davanti agli aocchi dei fotografi infatti si è consumata una passione incontenibile. Baci e coccole. Altro che crisi.















Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi uniti piu uniti che mai. Sono travolti dall'amore. Il gossip si addormenta: chi pensava ad un presunto tradimento deve dimenticare questa fake news perche sul settimanale Chi arriva il bacio tanto atteso tra Alessia e Paolo, travolti dalla bufera mediatica sulla presunta rottura (che sarebbe stata causata da Stefano De Martino).















Tutto falso. Questo bacio, in vacanza a Formentera, mette le cose in chiaro. Nessuna crisi di coppia tra la Marcuzzi (difesa anche da Belen) e il suo Paolo. Sembrano proprio travolti dalla solita passione: mega bacio in acqua che il settimanale di Signorini non si fa scappare. Ma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino le acque restano agitate. Nessuna nuova indiscrezione: tanto silenzio, dopo la burrasca dei giorni scorsi.











Alessia Marcuzzi è nata a Roma l’11 novembre del 1972. Ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione nel 1991 con lo show Attenti al dettaglio (Telemontecarlo). Agli inizi degli anni novanta ha lavorato anche nei seguenti programmi: Qui si gioca, Amici mostri, Novantatre e il Grande gioco dell’oca. Dal 1996 al 2002 ha condotto Festivalbar. Dal 2001 al 2005 ha lavorato per la trasmissione Le Iene. Nel 2005 è stata al timone di Scherzi a Parte. Di recente Alessia Marcuzzi ha condotto: il Grande Fratello, Summer Festival, L’Isola dei Famosi e Temptation Island Vip. Oltre ad essere una conduttrice di successo, Alessia Marcuzzi è anche una bravissima attrice. La Marcuzzi nel corso della carriera ha recitato in tante fiction e serie Tv.

