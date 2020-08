Wanda Nara bella da impazzire. E quel dettaglio che spunta nello scatto fa svenire tutti: foto

Wanda Nara è sempre al centro delle attenzioni del web, non soltanto per la sua relazione con il marito Mauro Icardi, che prosegue a gonfie vele. Quasi sempre i follower restano incantate dalle sue attività social, infatti vista anche la sua enorme bellezza ed una sensualità che non ha pari posta tantissime foto bollenti che scatenano gli ormoni degli uomini. E lo ha fatto anche nelle scorse ore, quando ha voluto letteralmente infiammare il suo profilo Instagram con uno scatto da sballo.

La procuratrice del calciatore del Paris Saint-Germain nonché showgirl argentina continua a vivere ovviamente nella capitale francese ed è lì che è stata scattata questa istantanea, che ha fatto sognare tutti. Tutto merito di un particolare, impossibile da non notare, che ha mandato in tilt il popolare social network. Stavolta non ha commentato, ma presumibilmente Mauro avrà apprezzato tantissimo questo gesto della moglie, come già accaduto in precedenti occasioni. (Continua dopo la foto)















Wanda si è ripresa all’interno della piscina che si trova nella sua splendida casa parigina. Ha addosso un costume decisamente molto interessante, di colore fucsia, che mette in evidenza il suo fisico perfetto. Le sue forme mozzafiato sono più che visibili, ma è il riflesso dello specchio presente nell’immagine ad aver alzato la temperatura di molti. Infatti ha mostrato un dettaglio assolutamente non di poco conto, ovvero il pazzesco lato B della Nara, evidentemente esplosivo. (Continua dopo la foto)















Non ha voluto scrivere nulla nella didascalia, facendo parlare semplicemente la foto. Non l’hanno pensata così gli accaniti ammiratori, che hanno fatto fuoriuscire fiumi di parole per complimentarsi con lei. Oltre ad averle donato migliaia di mi piace, ecco quali sono stati i commenti più intriganti: “Sei veramente stupenda”, “Meravigliosa”, “Sei così sexy”, “Super gnocca”, “Dio santo, quanto sei bonaaa”, “Mi piaci da impazzire”, “Ma cosa sei!? Uno spettacolo”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram 🤳 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 6 Ago 2020 alle ore 9:04 PDT

Soltanto alcuni giorni fa si è immortalata con indosso un costume striminzito composto dal pezzo sopra rosa e il sotto nero nella splendida piscina della sua nuova casa parigina e ha letteralmente mandato in tilt la rete. Sguardo sexy e lato B in bella vista, in pochi minuti è riuscita rendere rovente la temperatura. È bellissima e in grande forma e difficilmente si riusciranno a trovare critiche se continuerà a proporre scatti di questo genere.

