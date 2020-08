Diletta Leotta, dopo le tante voci ecco cosa succede con Daniele Scardina: nessun dubbio sulla scelta

Le voci sulla storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sono sempre più numerose e si parla ormai di una rottura quasi definitiva. Contattata dal settimanale ‘Gente’, la conduttrice sportiva ha preferito non soffermarsi sulla vicenda perché il tema è troppo delicato e quindi quando e se vorrà parlarne lo farà a 360 gradi e non banalmente. Una cosa è certa: la relazione è praticamente vicina a naufragare, anche se soprattutto lui non sta mollando la presa cercando una reunion.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il pugile sarebbe partito nelle scorse ore alla volta della Sardegna, dove attualmente si sta godendo le vacanze proprio la donna. Il suo obiettivo è quello di comprendere definitivamente se le cose possano risolversi o se il loro legame sia destinato ad interrompersi per sempre. Questi rumors sono stati riportati da ‘Giornalettismo’, il quale ha aggiunto che la bellissima Diletta è in compagnia di alcune sue amiche che la staranno sicuramente supportando. (Continua dopo la foto)















La Leotta e le sue amiche stanno alloggiando in una villa super lussuosa e costosissima. E lo stesso ‘Giornalettismo’ ha appreso anche la risposta di lei in merito a questo ipotetico confronto. A quanto pare non ha alcuna voglia di incontrare Scardina e quest’ultimo si trova per il momento in Costa Smeralda, in un fantastico residence situato a Poltu Quatu. Resta da capire se da parte della presentatrice di Dazn ci sarà in futuro la volontà di vedersi con lui o se la situazione non varierà. (Continua dopo la foto)















Intanto, un altro settimanale, ‘Oggi’, ha rivelato che sarebbero emerse le ragioni di questo distacco. Pare che le responsabilità siano da addossare alle numerose assenze di Diletta Leotta a causa dei suoi impegni di lavoro e perché ama molto divertirsi. Tutto questo non sarebbe andato giù a King Toretto, che ha lamentato di essersi sentito trascurato. Da parte dei diretti interessati prosegue il silenzio assoluto e chissà se vorranno rilasciare qualche dichiarazione nei prossimi giorni. (Continua dopo la foto)









Nonostante quindi stiano nella stessa regione, non si sarebbero ancora assolutamente visti. In precedenza, Diletta era invece stata assieme ai suoi familiari nell’altra meravigliosa isola, la Sicilia. Lo sportivo si era invece diviso tra Formentera ed Ibiza, dunque nelle Baleari, in compagnia di alcuni suoi amici. Quasi superfluo aggiungere che si sia sicuramente divertito parecchio fermo restando i problemi amorosi.

