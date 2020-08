Francesca Cipriani torna a far parlare di sé. Questa volta l’ex pupa de ”La pupa e il secchione”, ospite dei salotti di Barbara D’Urso, è stata protagonista di un ‘siparietto’ con tanto di intervento della polizia sul luogo del ‘fattaccio’. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ha combinato.

Francesca Cipriani stava quasi nuda in un campo coltivato, accanto ad una balla di fieno, mentre il fotografo scattava a raffica per un servizio che poi sarebbe servito per la realizzazione di un calendario. Lungo la strada gli automobilisti si accorgono della ragazza mezza nuda all'interno del campo e qualcuno pensa di chiamare le forze dell'ordine. Un vigile è arrivato sul set dello shooting e ha interrotto i lavori.















Le foto sono state pubblicate su 'Nuovo', il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Una volta arrivate sul set, le forze dell'ordine hanno cercato di fermare la realizzazione degli scatti e di far rivestire Francesca Cipriani. "E' arrivato un vigile per farmi la multa" ha dichiarato l'ex naufraga al settimanale Nuovo. Poi ha aggiunto che si è subito prodigata per spiegare al vigile che si trattava di lavoro e che non si voleva mancar di rispetto ad alcuno.















"Posavo per un calendario sexy, è arrivato un vigile che voleva farmi la multa. Gli ho spiegato che si trattava di lavoro e che non intendevo mancare di rispetto ad alcuno", ha detto la Cipriani al vigile intervenuto sul posto dopo la segnalazione di qualche automobilista. Alla fine Francesca è riuscita ad evitare la multa ma il servizio fotografico dovrà aspettare.









Come dovrà aspettare il cuore di Francesca, che al momento non batte per nessuno. O meglio, batte per qualcuno che però non ha ricambiato, l’attore turco Can Yumman: “Non ho mentito! Ho detto che avevamo fato due chiacchiere. In Italia ci sono persone cattive. Dai turchi, invece, ricevo complimenti affettuosi”.

