Bellissimo è dire poco. E per Marco Bocci è pioggia di like sui social. Lui e Laura Chiatti formano una delle coppie più glam e amate nel mondo dello spettacolo del Bel paese. I due attori sono soliti condividere frammenti della loro quotidianità su Instagram dove contano centinaia di migliaia di follower; infatti, Marco Bocci ne vanta più di 650.000 mentre Laura Chiatti supera quota un milione.

Martedì 4 agosto Marco Bocci ha festeggiato il suo quarantaduesimo compleanno. Per l’occasione, Laura Chiatti ha deciso di pubblicare una tenera dedica sul suo profilo Instagram condividendo uno scatto dell’attore, questo il testo: “Auguri amore. Che tu possa esaudire un desiderio che duri una vita intera”. Nel giro di poco tempo il post ha fatto il pieno di like contandone al momento oltre 22.000, numerosi i commenti, tra i quali anche quello di Marco Bocci che ha risposto: “Amore mio grande”. Continua dopo la foto















Ma a strappare applausi è il suo cambio look. Negli ultimi giorni numerosi video, foto e messaggi pubblicati dai protagonisti del showbz italiano e internazionale hanno conquistato i social. Il primo nome è quello di Gianni Sperti che ha deciso di dare un taglio con il passato optando per un nuovo look, questa una parte del suo messaggio. Continua dopo la foto















“Cambiare. Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera”. Continua dopo la foto











Successivamente è stata la volta di Achille Lauro che ha festeggiato il debutto di successo di 1990, in seguito abbiamo visto Bianca Guaccero e il suo bellissimo scatto in spiaggia che ha ricevuto numerosi like. Infine, grandi consensi per le foto pubblicate da Chiara Ferragni e Fedez durante la loro vacanza in Sardegna. Quindi Marco Bocci l’attore indossa jeans comodi bianchi e t-shirt in tono. Sopra ha un gilet in denim: porta i capelli assai lunghi e ha un vistoso orecchino a cerchio con una croce pendente, sembra un cantante rock degli anni ’80.

