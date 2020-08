“Preghiamo”. Romina Power chiede aiuto a tutti. E lo fa attraverso i social: cosa sta succedendo

Romina Power è stata colpita recentemente da un terribile lutto, con la morte di sua sorella Taryn, che amava alla follia. Purtroppo ha perso la vita troppo prematuramente a causa di una grave malattia e per molti giorni ha pubblicato foto di lei per omaggiarla e ricordarla. Soffermandoci su temi sicuramente meno negativi, si parla invece a livello professionale di possibili novità per il futuro che coinvolgerebbero pure Albano Carrisi, anche se mancano ufficialità a riguardo.

Si è vociferato di possibili nuovi lavori insieme, ma non è ancora dato sapere per certo se e dove potremo vederli in televisione. Qualche mese fa, ricorderete, sono stati grandi protagonisti del talent show 'Amici' di Maria De Filippi. In più continua a tenere banco la solita querelle con Loredana Lecciso, con la sfida infinita che prosegue tra le due donne. Ma alcune ore fa l'artista americana ha commosso praticamente tutti con un bellissimo post pubblicato sul social Instagram.















Attraverso un post che ha riscosso molto successo ha voluto condividere con i suoi follower una foto riguardante il Libano e la capitale Beirut per esprimere vicinanza e solidarietà alla nazione del Medio Oriente duramente colpita da alcune esplosioni che hanno causato più di 130 morti, migliaia di feriti e circa 300 mila sfollati, oltre a seminare distruzione un po' ovunque. Nella sua didascalia a corredo dell'immagine ha scritto la seguente frase: "Preghiamo per Beirut". E subito sono giunte reazioni.















Poi ha anche voluto aggiungere l'emoticon delle mani giunte proprio in segno di preghiera. Tra coloro che hanno risposto al suo messaggio social spicca un fan club di Romina Power, che ha commentato: "Sì, facciamo tutti una preghiera per i feriti e i deceduti a Beirut". Altre persone hanno voluto postare alcune emoticon tristi o dei cuori in segno di affetto alla popolazione libanese. Davvero un grandissimo gesto quello della donna, sempre vicina a queste vicende delicate.









Visualizza questo post su Instagram 🙏preghiamo per Beirut Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 5 Ago 2020 alle ore 9:56 PDT

Su di lei sono apparse in questi giorni voci che la darebbero legata ad una persona. Ma lei ha ironizzato scrivendo: “Tagore”, ovvero Rabindranath Tagore che sarebbe il poeta e artista indiano citato in una didascalia dalla donna. Quindi ha praticamente detto in questo modo che ciò che è stato detto appartiene alle cosiddette fake news. Nel suo cuore al momento non ci sarebbe nessuno.

