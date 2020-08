Georgina Rodriguez esagerata: gli occhi di tutti cadono sulla borsa extra lusso. Il prezzo? Quasi cinque zeri

Il suo adorato compagno Cristiano Ronaldo ha da poco festeggiato il suo scudetto con la Juventus e, prima di fiondarsi nei nuovi impegni calcistici con gli ottavi di Champions League con il Lione, il campione ha voluto rilassarsi con lei. Parliamo ovviamente di Georgina Rodriguez, apparsa molto contenta in questi giorni sui social. E la donna ha voluto condividere con tutti i suoi follower quell’uscita romantica con l’ex calciatore del Real Madrid, sfoggiando un look da sogno.

Non è stato solo l’abito indossato a scatenare le curiosità dei suoi fan, ma anche gli accessori portati con sé da Georgina. La serata con Cr7 è stata praticamente indimenticabile e i follower non hanno potuto fare altro che osannarla per la sua infinita bellezza ed eleganza. I suoi capelli lunghi e il suo collo e mani impregnati da gioielli preziosi hanno fatto il resto, ma è stata soprattutto la borsa a catturare le maggiori attenzioni. Andiamo a vedere il motivo di così tanto clamore. (Continua dopo la foto)















I due hanno trascorso una serata favolosa a Portofino e sul tavolo è apparsa dunque questa borsa, usata dalla Rodriguez. La sua grandezza è notevole e, stando a quanto appurato, si tratta di un accessorio super ricercato e che fa riferimento ad una versione inedita. Difficile dunque trovarne di molte in giro, ma la modella l’ha voluta far vedere a tutti. La borsa è ricoperta interamente da pelle di coccodrillo e inevitabilmente questo ha fatto lievitare la cifra, che è da capogiro. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto riferito, pare proprio che il prezzo si aggirerebbe su per giù intorno ai 90 mila dollari. Davvero una cifra da urlo. Non è la prima volta che si parli dei costi degli oggetti di Georgina. Qualche settimana fa ha calzato ai suoi piedi un paio di sneakers. Anche se sportive, le scarpe indossate dalla Rodriguez sono costosissime. Provocante ma anche decisamente glamour, Georgina siede sul pavimento con un completino intimo della PrettyLittleThing. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Tchin tchin ✨🥂 ❤️ Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 3 Ago 2020 alle ore 10:30 PDT

Il prezzo del paio di sneakers indossato da Georgina ammonta a 10.000 euro al paio. Azzarda, ma può anche farlo quasi ad occhi chiusi. Certamente non tutte potranno permetterselo, ma in ogni caso la modella ha dato modo di stimolare la fantasia, osando con un accostamento inusuale, ma di successo. Applausi. Dunque, spesso e volentieri sfoggia outfit richiestissimi e costosissimi.

