Rita Rusic, fisico galattico a 60 anni. Il pezzo sopra del bikini dov’è?! Tutto fuori: foto

Rita Rusic ha partecipato all’ultimo Grande Fratello Vip e, anche se è rimasta poco nella Casa più spiata d’Italia, il pubblico ha potuto conoscere meglio al ex signora Cecchi Gori. E qualche mese fa, nel corso di una lunga diretta Instagram, ha svelato diversi aneddoti. Uno anche sui concorrenti del reality di Canale 5 con cui la produttrice cinematografica ha condiviso quell’esperienza.

“Mi sento con Clizia e Paolo – ha confessato Rita ai suoi tanti follower di Instagram – Ho sentito Patrick perché in casa avevamo avuto un’incomprensione più per colpa mia che per colpa sua e adesso ci siamo avvicinati. Adoro Ivan Gonzales perché è un ragazzo fantastico, allegro, scherzoso, generoso. Naturalmente sento Licia e Barbara Alberti che mi piace perché ho tanto da imparare da lei, è un punto di riferimento”. (Continua dopo la foto)















L’amicizia con Clizia Incorvaia prosegue ancora oggi, tanto che qualche giorno fa Rita Rusic è stata sua ospite in Sicilia. L’ex modella e attrice, ora produttrice, ha scelto infatti la provincia di Agrigento e la fantastica cornice della Scala dei Turchi come meta delle sue vacanze. Rita e Clizia hanno anche cenato insieme al Lounge Beach insieme a Paolo Ciavarro che proprio nella Casa ha iniziato una relazione con l’influencer siciliana che dura ancora oggi. (Continua dopo la foto)















Anche Clizia, che non perde occasione per manifestare l’amore viscerale per la sua terra, promuovendone il territorio, in Rita ha trovato una grande amica: “Insieme siamo come una famiglia”, ha detto in una intervista a un’emittente locale. Ma a proposito di vacanze, l’ultimo ‘aggiornamento’ sulla Rusic arriva dal settimanale Oggi, che ha pubblicato alcune foto esclusive molto, ma molto particolari. (Continua dopo le foto)











Anche dal suo profilo Instagram è evidente che Rita, 60 anni compiuti a maggio scorso, ha un corpo mozzafiato e curve esplosive che adora mettere in mostra. Ora i paparazzi l’hanno pizzicata in spiaggia con un bikini che definire striminzito sarebbe un eufemismo. Praticamente inesistente: il pezzo sopra del costume è fatto di mini bretelline che non coprono un bel niente. E infatti il seno sguscia via da tutte le parti. E la rivista infatti chiede direttamente a lei: “Rita, tu che puoi, perché non giochi a carte scoperte?”. Effettivamente poco cambierebbe…

“Solo sul tuo corpo”. Caterina Balivo, la reazione a quel commento hot