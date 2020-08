Che Ambra Angiolini fosse uno schianto in bikini lo avevamo capito qualche settimana fa, quando su Instagram ha sfoggiato un inedito look balneare che ha fatto impazzire i fan. Ha indossato un costume interno in total black con lo scollo all’americana e delle trasparenze audaci sia sul décolleté che sulla pancia.

E poi questa didascalia, con ironia: “Premio ‘Er posa 2020′ con giro a sinistra”, facendo riferimento alla posa plastica da modella assunta per lo scatto. Una vera svolta di stile sexy per l’estate che è stata apprezzatissima dai suoi ammiratori, subito andati in tilt alla vista di questa nuova foto. Ora altro scatto estivo, ma in compagnia. Accanto all’ex stellina di Non è la Rai c’è la sua primogenita, Jolanda, che posa con lei con il pezzo sopra del costume e un paio di shorts. (Continua dopo la foto)















Jolanda è nata dal suo amore per Francesco Renga, ha 16 anni ed è sempre più simile alla madre. Le due, immortalate sui social, sembrano sorelle mentre si abbracciano e sorridono, felici di trascorrere del tempo insieme. “Resta tutto in famiglia 2 – ha scritto Ambra riferendosi alla foto precedente, quella in cui le due giocano a beach volley – il sequel… #mammaefiglia #summer #loveislove”. (Continua dopo la foto)















Nella nuova foto di coppia, Ambra Angiolini appare abbronzatissima e in bikini nero e abbraccia la figlia, che è già alta come lei e le somiglia davvero tantissimo. Cuori e “wow” a non finire sotto. E poi una giustissima osservazione che ci sentiamo di condividere: “Senza trucco, una ragazzina. Jolanda con la sorella maggiore”. Ambra non ha mai nascosto di avere un rapporto splendido con i suoi figli, Jolanda e Leonardo. (Continua dopo foto e post)











Dopo la fine dell’amore con Francesco Renga, i due hanno mantenuto un ottimo legame e per amore dei figli, hanno continuato a frequentarsi e abitano a poca distanza uno dall’altro. “È stato giusto continuare a vivere vicini, siamo riusciti a trovare la serenità anche se il primo momento è stato duro – aveva raccontato lei qualche tempo fa a Verissimo – Lui mi fa ancora divertire, e poi all’inizio lui mi ha anche chiesto se stessimo facendo la cosa giusta”.

