Asia Argento e l’attore (minorenne): la bomba-gossip esplode. Le foto sono inequivocabili

“Eccolo qui il mio dolore, senza alcun bisogno di filtri. Due anni senza il mio amore”, con un video in cui appariva con gli occhi gonfi dalle lacrime Asia Argento aveva voluto ricordare Anthony Bourdain, il fidanzato morto in Francia l’8 giugno 2018. L’attrice e regista si era mostrata così come il dolore l’ha resa: triste, vulnerabile, straziata dal suicidio dell’ex compagno.

Dopo la morte di Anthony Asia era finita sotto accusa, fino a che un gruppo di celebrità aveva preso le sue difese scrivendo una lettera aperta al Los Angeles Time. Solo a quel punto alla figlia di Dario Argento era stato “riconosciuto” un diritto al dolore. “È una donna con dei sentimenti”, scrivevano i vip d’oltreoceano, sottolineando l’esistenza di un “dolore terribile” che Asia Argento, su Instagram, aveva voluto mostrare senza filtri. “Bourdain era un uomo perfetto, brillante, intelligente, ma aveva dentro qualcosa di oscuro”, aveva detto la Argento ricordando il suo compagno. Da allora alla regista erano stati attribuiti molti flirt e l’ultimo arriva dalle pagine di Oggi che l’ha paparazzata in compagnia di un attore. Giovane, giovanissimo, 17 anni appena. (Continua a leggere dopo la foto)















Le foto sono rimbalzate in rete dopo che il settimanale ha pubblicato un’anteprima sulla versione online (Oggi.it). Immagini in esclusiva che usciranno nel prossimo numero in edicola. E anche questa volta la polemica è servita. Il giovane attore, astro nascente del cinema italiano, si chiama Andrea Pittorino e ha 17 anni. I due sono stati sorpresa all’aeroporto di Roma. L’inedita coppia è stata paparazzata in teneri atteggiamenti tra braccia attorno al collo, sorrisi e affettuosità e gli scatti stanno già infiammando l’opinione pubblica. (Continua a leggere dopo la foto)















“A vedere le immagini, è difficile non pensare al recente passato di Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall’attore statunitense Jimmy Bennett, per un episodio del 2009, quando lui era ancora 17enne…”, scrive il settimanale pubblicando le foto esclusive. Andrea Pittorino ha debuttato a quattro anni in “Un ciclone in famiglia” interpretando il ruolo di Ambrogino, uno dei tre nipotini della famiglia Fumagalli. Nel 2008 è nel cast di Mogli a pezzi. Poi recita in So che ritornerai, diretto da Eros Puglielli, nelle vesti del figlio di Manuela Arcuri, e alla fiction Le segretarie del sesto, dove interpreta Carletto, il figlio di Claudia Gerini. Tra il 2009 ed il 2011 interpreta Agostino nella serie tv Don Matteo. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel 2011 ha recitato nella serie tv Il tredicesimo apostolo con Claudio Gioè, e nel film TV Al di là del lago, e nello stesso anno ha interpretato il figlio di Claudio Amendola e di Serena Autieri, nonché fratello di Benedetta Gargari, nella fiction Dov’è mia figlia di Canale 5. Nel 2017 ha vinto un premio come miglior giovane attore d’Italia. Nel 2019 interpreta Davide Basile nella serie tv L’Aquila – Grandi speranze in onda su Rai 1 e su Rai 3. Nel 2020 entra a far parte del film di Gabriele Muccino Gli anni più belli, dove interpreta Paolo, che nella versione adulta sarà impersonato da Kim Rossi Stuart. Nel 2004 Andrea Pittorini ha recitato in ”Incompresa”, il film diretto da Asia Argento con protagonisti Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg e Gabriel Garko.

Tina Cipollari e Vincenzo, la conferma arriva da una fonte vicinissima alla vamp (e al fidanzato): “È tutto vero”