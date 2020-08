“Ma è vero o no?”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, aumentano i sospetti: cosa sta succedendo

La storia tra Cecilia Rodriguez ed il ciclista Ignazio Moser si arricchisce di un ulteriore capitolo. Sui social sono sempre più insistenti le voci che parlano di una possibile crisi tra i due. Gli elementi a supporto di una rottura sono diversi. Innanzitutto mancano da giorni foto e post dei due insieme, primo indizio. Il secondo è una questione di tempi: Cecilia è in vacanza con la sorella Belen sulla costiera amalfitana, qui le due sono state raggiunte dal fratello Jeremias e dai genitori, ma non da Ignazio.

Quest’ultimo ha trascorso gli ultimi giorni tra Milano e Trento e si è fatto vivo sui social mostrando alcune foto del suo allenamento, sia in montagna che in palestra. La situazione, però, è tutt’altro che chiara. Pochi giorni fa, infatti, il settimanale Novella 2000 parlava di matrimonio fra i due e figli in arrivo. E la stessa Belen ha detto la sua al riguardo (Continua dopo la foto)















Il dubbio sulla possibile gravidanza di Cecilia è nato dopo alcune foto postate sui social, ma è stata la stessa Belen a spiegare la situazione: “Io lo spero con tutto il mio cuore, invece sono solo un po’ ingrassati in quarantena. Lei e Ignazio sono due ragazzi bellissimi, sono una coppia stupenda, però in quarantena hanno preso tutti qualche chilo, a parte me, che ne ho persi sei per ‘colpa’ di dieta e palestra”. Dunque nessun figlio in arrivo, nonostante le dichiarazioni del padre di Ignazio, il grande ciclista Francesco Moser, che al settimanale DiPiù Tv aveva detto: “Questo sarà il quarto (nipote ndr) che arriva. Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio”. (Continua dopo le foto)















Ad approfondire gli aspetti che fanno, invece, presagire nuvole grigie sul rapporto tra i due è il sito on line “Il Vicolo delle News” che, dopo aver ricordato il fatto che i due siano lontani fisicamente in questi giorni e che, stranamente, non ci sono like alle rispettive foto, avanza il sospetto che dietro un certo raffreddamento possa esserci o un litigio oppure il disappunto di Cecilia per le nuove amicizie mondane di Ignazio, tra cui Mara Venier, Flavio Briatore e Christian Vieri. (Continua dopo le foto)









Dunque i due sono non si vedono e non si scambiano messaggi e post d’amore come erano soliti fare fino a poco tempo fa. Che sia successo qualcosa è più di un semplice sospetto. Ma sulla gravità della situazione si attendono ulteriori sviluppi. Magari saranno gli stessi interessati ad intervenire dopo che le voci, sempre più insistenti, sulla loro crisi hanno iniziato a circolare sul web e non solo. I fans sono preoccupati. Ora non resta che aspettare fiduciosi un loro messaggio di smentita. O conferma.

