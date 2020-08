Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non si nascondono più. Ormai è ufficiale: l’attore e la politica sono usciti allo scoperto, stanno insieme e sono molto felici. E infatti dopo mesi di avvistamenti, pettegolezzi e indiscrezioni, Berruti ha confermato la storia d’amore in tv, quando era ospite di ‘C’è tempo per’, la trasmissione mattutina condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi.

“Sì, sì sono innamorato – ha confessato l’artista romano parlando della bella Maria Elena – Vi ringrazio ed è vero avete ragione, siamo una bellissima coppia, avremo modo di riparlare di questo, è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto riservato, a questo punto è inutile negarlo ci sono delle foto, dei contatti, però ecco non dico nulla di più”. (Continua dopo la foto)















L’ex ministro, dal canto suo, non ha commentato la notizia che ha riempito giornali e siti per giorni e sembra decisa più che mai a proteggere la sua vita privata. Ma non si sottrae ai paparazzi che hanno intercettato la coppia che cammina felice e innamorata per le strade di Porto Santo Stefano, in Toscana, dove è stata beccata dal settimanale Diva e Donna. (Continua dopo la foto)















I fotografi di Diva sono riusciti a scattare anche il bacio che prima nessuno era riuscito a immortalare. Sorridenti, belli e innamorati, la Boschi e Berruti camminano mano nella mano concedendosi un po’ di relax lontano dalla Capitale e finiscono anche per cedere alla passione per la gioia dei fan che ora finalmente posso assistere a questo amore che procede a gonfie vele. (Continua dopo le foto)











Le foto pubblicate sull’ultimo numero di Diva e Donna vanno così a confermare un flirt che di cui si vocifera da mesi e di cui, in effetti, solo di recente si era appreso dalle parole dell’attore che con la leader di Italia Viva stava nascendo qualcosa di davvero importante. Parole che hanno invece sorpreso la ex dell’attore: “Mi sono distanziata della situazione, visto anche che Giulio, quando cerchiamo di parlare, sostiene ancora fino a questo giorno che loro sono solo amici”, ha raccontato a DiPiù.

