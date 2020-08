“Sta facendo finta!”. Barbara D’Urso, non c’è pace: dice “mai fermarsi”, ma non convince: foto

La conduttrice televisiva Barbara D’Urso è solita postare foto molto interessanti e che creano molte discussioni. Qualche giorno fa si è lasciata immortalare sdraiata, a pelo d’acqua, con un costume intero molto provocante. Tanti i complimenti piovuti sotto al post in cui sottolinea il caldo record di questi giorni come: “Che sirena”, “Fig*** da perderci la testa”, “Sei una favola”, “Meravigliosa”, “E anche oggi sei bellissima”. E non sono mancati apprezzamenti anche di vip.

Nelle scorse ore si è invece ripresa in una veste davvero particolare e in questo caso a prevalere sono stati soprattutto alcuni commenti non proprio positivi. Il dettaglio della foto pubblicata sul popolare social network Instagram non è passato assolutamente inosservato e chissà se Barbarella vorrà replicare nelle prossime ore per fornire la sua spiegazione ufficiale. Una cosa è sempre sicura: quando la donna è attiva sui social, c’è sempre una costante: commenti a dismisura. (Continua dopo la foto)















La D’Urso ha quindi pubblicato un paio di scatti mentre è intenta a fare la runner. Si sta godendo delle fantastiche vacanze meritatissime, dopo una stagione lavorativa intensissima, in campagna. Invece di condividere con i follower le sue lezioni di ballo, stavolta ha preferito farsi vedere durante la corsa. Lei corre felice e spensierata nel verde e nella didascalia a corredo dell’immagine ha scritto: “Orange. Mai fermarsi, con il cuore”. Ma il popolo del web si è accorto di un particolare. (Continua dopo la foto)















Se da un lato c’è chi ha commentato in modo positivo, scrivendo ad esempio: “Sei bellissima, che gambe che hai”, dall’altro alcuni hanno ipotizzato che stesse fingendo. “Com’è possibile?”,”Ma non sta correndo, è ferma, sta solo facendo finta”. Un altro ha aggiunto: “Ma è solo una posa”. In seguito a queste considerazioni degli haters, un ammiratore della presentatrice di Mediaset è intervenuto in sua difesa: “Quanta cattiveria e invidia. Barbara D’Urso ha un’energia davvero incredibile, brava”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Orange🧡 #maifermarsi #colcuore ❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 4 Ago 2020 alle ore 3:52 PDT

Carmelita si è goduta qualche giorno a Venezia, poi si è spostata, presumibilmente, nella sua amata Campania, dove oltre a godersi tutte le specialità culinarie del Sud si è riunita ai suoi affetti più cari. E pare che l’abbia raggiunta anche il figlio Emanuele prima di ripartire per i suoi lavori di videomaking. mentre negli ultimi giorni ha passato dei momenti spensierati con l’amico di una vita Renzo Rosso e la sua compagna, Arianna Alessi.

“Al posto di Paolo Bonolis”. Colpo basso per il conduttore, la storica trasmissione non sarà più sua