Alla faccia del regalino! Non solo la storia d’amore tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali continua, ma ora, sostiene Novella 2000, è stata anche sugellata da un dono a dir poco prezioso che l’imprenditore ed ex di Nina Moric avrebbe fatto alla sua amata. La love story tra Luigi Mario e l’ex Pupa e influencer è stata parecchio chiacchierata.

Sbocciata dopo che lui ha chiuso con Nina Moric inizialmente ha fatto dubitare i più, convinti che la loro frequentazione fosse stata messa in piedi solo per un ritorno di visibilità. Poi a fine primavera scorsa è arrivato il matrimonio a Zanzibar, che lei ha annunciato su Instagram per poi raccontare le sue emozioni nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. “Ci siamo fatti una promessa di matrimonio con un rito Masai per replicarla poi in Italia – ha spiegato la Morali in collegamento con Barbara D’Urso – Qui in Tanzania siamo sposati”. (Continua dopo la foto)















Nel corso del suo intervento a Live, Elena Morali si era anche scontrata con Giovanni Ciacci che metteva in dubbio la sincerità del sentimento per Favoloso. La coppia infatti si è sposata dopo solo 4 mesi d’amore. Ma dopo la luna di miele africana, i due avevano detto di essere pronti a celebrare le nozze anche in Italia e chissà se in questo momento stanno lavorando all’organizzazione del matrimonio… (Continua dopo la foto)















Nel frattempo, come anticipavamo, Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali non solo continuano a viversi anche lontano dalle telecamere, ma ora è spuntato anche un regalo da ben 18mila euro. Tanto sarebbe costato un anello con rubino avvistato al dito di lei, scrive Novella 2000 che ha aggiunge anche i dettagli del dono che Luigi Mario ha fatto alla compagna. (Continua dopo le foto)











“La pietra pare che sia un rubino tempestato di diamanti. Valore: 18mila euro”, si legge sulla rivista diretta da Roberto Alessi. Novella racconta anche che il rubino è stato acquistato in una gioielleria di Napoli dove Favoloso e la Morali si sono recati insieme. Poi è spuntato l’anello sull’anulare destro della 30enne bergamasca che ha baciato con passione e trasporto il fidanzato. Ora non resta che attendere i fiori d’arancio in Italia.

