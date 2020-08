Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ancora inseparabili dopo mesi. E la figlia Nina? Ecco cosa salta fuori

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, i rumor tornano a fare parlare ancora una volta della coppia più celebre dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Persino la visita di Alfonso Signorini ha saputo reggere alle pressioni del pettegolezzo. La coppia sembrava essersi ritirata dal gossip, ma oggi i riflettori si accendono nuovamente su di loro.

Tutto nasce da quanto hanno dichiarato durante l'ultima intervista rilasciata sul settimanale Chi. Tra chi li vedrebbe già pronti a pronunciare il fatidico 'si' in abito di nozze e chi non aspetta che apprendere la notizia di un fiocco appeso sulla soglia di casa, l'ex gieffina ha subito frenato i sogni ad occhi aperti affermando che: "Certo che c'è il desiderio del per sempre, chi di noi non vuole la fiaba?".















Un grande amore quello provato nei confronti del suo Paolo, ma ancora tante le paure generate dal primo fallimento matrimoniale con il frontman de Le Vibrazioni. Clizia Incorvaia prova a rimanere con i piedi in terra, ma la tentazione di 'spiccare il volo' e sognare non la perde di certo: "Nessuno può firmare un contratto per l'eternità. Ma ci possiamo lavorare".















Ed è sempre Clizia a fare comprendere come è nata la loro relazione e soprattutto come continua a evolvere. Se alla base c'è l'amore, forse, c'è davvero tutto: "Al primo bacio avevamo capito entrambi che c'erano intensità e magia. E futuro". La vita quotidiana, però, chiama a rapporto, con tutto quello che riguarda la sfera personale di una mamma che si è sempre mostrata attenta e responsabile.









Dal precedente matrimonio tra Clizia e Francesco Sarcina è nata Nina. Un rapporto da proteggere quello tra mamma e figlia, che richiede sempre molta cautela e delicatezza. Nina ha conosciuto Paolo Ciavarro e il loro legame cresce ogni giorno, anche se con una gradualità imprescindibile: “La priorità per noi è quella di rispettare i suoi tempi”. Al momento “la vede solo in presenza degli amici”.

