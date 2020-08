Riccardo Scamarcio è diventato papà per la prima volta da una settimana. La figlia dell’attore pugliese è nata il 29 luglio a Roma ma della dolce attesa della sua nuova compagna e presunta moglie si era saputo solo pochi giorni prima.

Scamarcio e l’inglese 46enne Angharad Wood, manager della Travistock Wood, società che cura attori e scrittori tra cui spiccano Dustin Offman, Eva Green, Dominic West e Alessandra Mastronardi, erano infatti stati paparazzati da Diva e Donna a inizi luglio, lei col pancione e anche la fede al dito. Matrimonio segreto, dunque? Questo non è dato da sapere, ma poco dopo l’uscita di quelle foto rubate la conferma della gravidanza era arrivata dalle parole di Laura Chiatti che, intervistata da Chi, si era detta felicissima per l’amico e collega. (Continua dopo la foto)















Poi la notizia della nascita, ma sempre grazie ai giornali. Riccardo Scamarcio era stato intercettato dai fotografi di Diva e Donna mentre raggiungeva la clinica romana dove è venuta alla luce la sua prima erede insieme al fratello. Poco fa, poi, altri scatti, sempre rubati. La coppia è stata nuovamente pizzicata dal settimanale durante la prima passeggiata con la piccola. (Continua dopo la foto)















Nel servizio si vedono i neo genitori insieme alla neonata che riposa in braccio alla mamma avvolta da un lenzuolino bianco per proteggerla dal sole. “Emily” si chiamerebbe secondo la rivista, ma l’attore non ha la minima intenzione di svelare il nome della sua bimba, finora rimasto infatti segreto. ospite della rassegna cinematografica estiva di Maratea (Marateale), Scamarcio ha glissato ogni domanda. (Continua dopo le foto)











Se sulla carriera Scamarcio ha parlato a ruota libera, lo stesso non può dirsi della sua vita privata. All’evento di Maratea i più curiosi hanno cercato di strappare qualche parola all’attore sulla la figlia appena nata ma Scamarcio li ha liquidati con un freddo e secco “no comment”. Poi ha aggiunto: “Abbiamo scelto il nome, ma non ve lo dico”. Insomma, chi aspettava con ansia le prime parole sul suo essere diventato papà è rimasto decisamente a bocca asciutta. Spiazzato.

