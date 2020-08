Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales si sono conosciuti sul set del film ‘Immaturi – Il viaggio’, si sono innamorati e da allora mai più lasciati. Fanno coppia fissa dal 2011 e dal loro amore sono nate due splendide bambine, Luna e Alma, che difficilmente i due, da sempre molto attenti a preservare la loro vita privata, mostrano sui social.

Durante il lockdown si è parlato di Raoul e di Rocío perché paparazzati fuori casa ma per una nobile causa: i due hanno deciso di scendere in prima linea durante il momento più difficile dell’emergenza sanitaria. Come mostrato da alcune foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram e dagli scatti pubblicati sulla rivista Chi, la coppia si è data da fare nell’attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana, distribuendo pasti, coperte e biancheria ai senzatetto. (Continua dopo la foto)















Le immagini hanno mostrato la coppia di attori impegnata per le vie di Roma, con la divisa della Croce Rossa e le mascherine. “La nostra Italia nell’anima. Noi sul campo ad aiutarla con tutto il cuore ad uscire da questo momento”, ha scritto Bova sul suo profilo social. E la Morales: “Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano (Madre Teresa di Calcutta). P.S. Grazie di esistere volontari!”. (Continua dopo la foto)















Ultimamente i due sono stati investiti da diversi rumor che li vorrebbero in crisi e proprio Rocío ha deciso di fare chiarezza sulla questione intervenendo sulle pagine del settimanale DiPiùTv a cui ha smentito ogni voce anche se confessato che sì, al momento sono ‘separati’ si, ma solo per questioni puramente lavorative. Lei durante la quarantena ha ricevuto una proposta di lavoro in teatro che non ha saputo rifiutare e adesso è in tour. (Continua dopo le foto)











Il suo Raoul invece è a casa con le bambine e nonostante non sia semplice stare separati, in vista non c’è assolutamente nessuna crisi. “Non averlo vicino è l’unico rammarico, ma lui pensa alle bambine“, ha spiegato Rocío alla rivista. E poi, sul suo attuale impegno con con Paolo Conticini e Alessandra Ferrara: “Quando mi ha chiamata in pieno Covid per propormi questo spettacolo ho subito accettato. Mi sembrava un sogno e temevo che non si sarebbe potuto realizzare. Invece è andata bene”.

