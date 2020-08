Emma Marrone, le ‘bugie’ in questo caso hanno le gambe lunghe. Anche la cantante salentina cede alla tentazione e cade in trappola, ma non senza passare sotto il severo giudizio dei fan. Icona delle foto ‘nature’, Emma questa volta osa cadendo nel mirino di chi non aspettava altro che vederla vittima di uno ‘scivolone’, figlio di una vanità a cui nessuna donna rinuncia.

Tutto merito di Photoshop? Senza dubbio, si. Emma Marrone conosce come tante il magico mondo dei 'filtri'. Pare che anche la cantante si sia fatta prendere dal desiderio di modificare, con il programma specifico per le foto, alcune parti del suo corpo. Punta alle gambe e l'effetto 'wow', forse, le allunga così tanto da svelare subito l'inganno.















E per i follower questi sono solo 'giochetti da ragazzi' che impiegano davvero poco tempo per saltare agli occhi. È accaduto esattamente questo per Emma, che proprio su Instagram ha raccolto le lamentele di quanti hanno detto di essere rimasti profondamente delusi e sconcertati. Da parte di Emma non se lo sarebbero mai aspettato, eppure, una spiegazione a tutto questo esiste.















A fornire una giustificazione Emma in prima persona, che ha pensato bene di cogliere la palla al balzo e togliersi qualche sassolino rimasto per troppo tempo dentro le scarpe. Si dice pronta a 'rischiare' il duro impatto con l'opinione pubblica, ma alla fine sembra essersela cavata. Cosa è successo lo rivela senza troppi giri di parole. Vi ricordate quando la cantante ha deciso di cambiare colore di capelli e farsi mora? Bene, tutto ha inizio da quel momento.









Si è sempre fatta scivolare ogni attacco, pur diventando oggetto di aspre critiche da parte degli hater. Adesso si raggiunge la consapevolezza che in un modo o in un altro se l’intenzione rimane quella di ‘colpire e affondare’, questo avviene al di là dell’innocenza delle intenzioni. Emma lo spiega, aggiungendo su Photoshop che: “Non lo so usare. Mi hanno scattato una foto dal basso. Tutti vorrebbero degli amici che sappiano scattare le foto!”. Risposta che mette a tacere tutti, con un sottile velo di ironia.

