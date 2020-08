“Stupendi!”. Fiorello, Amadeus e rispettive signore (Susanna e Giovanna) beccati così

Amadeus e Fiorello, un’amicizia indissolubile. Ormai il pubblico italiano ha avuto modo di comprendere che i due sono davvero due amici inseparabili. Sul palco del Festival di Sanremo, Amadeus e Fiorello hanno dato prova di grande sintonia, conseguenza di un legame che viene coltivato anche e soprattutto lontano dalle telecamere. Oggi l’ulteriore conferma che a separarli non c’è di mezzo neanche il mare.

Complici e uniti, tra i due amici è sempre bastato un solo sguardo per comprendersi al volo. Dopo un periodo di lockdown, volano insieme in vacanza sotto il caldo sole della Sardegna. Al loro fianco le mogli, Giovanna Civitillo e Susanna Biondo, ed è così che il quartetto procede felice e indisturbato tra un bagno a mare e aperitivi al tramonto.















D'altronde non hanno mai smesso di tenersi in contatto, anche durante il periodo di lockdown, che tra una diretta Instagram e la condivisione di foto sigillate da un'amicizia secolare, li ha visti pronti a dedicarsi ai propri fan come sempre insieme. L'unione fa la forza e questo i due conduttori lo sanno bene, anche in vista della prossima edizione del Festival della musica italiana che inizia a promettere tante sorprese.















Ed è il settimanale Chi a rendere note le foto dei due amici in vacanza: "Siamo noi la coppia dell'estate", affermano divertiti per il servizio del settimanale, dando così un'ulteriore conferma su un legame che può davvero rivelarsi indissolubile. E al loro fianco non potevano che esserci anche due donne, che hanno saputo rafforzare e stimolare l'amicizia, creando i presupposti giusti per continuare a divertirsi insieme.









Giovanna ha 42 anni e ha reso padre Amadeus di José Alberto. Poi c’è Susanna, che ha deciso di tenersi ben distante dai riflettori per lasciare che illuminassero sempre e comunque il suo esuberante marito siciliano, che sembra non avere occhi che per lei e le figlie, Olivia, figlia che Susanna ha avuto da una precedente relazione, e Angelica, nata dall’amore per Fiorello.

