Lo ha fatto davvero, e nessuno ci crede ancora. Kate Middleton e quel gesto per la rivale Meghan Markle

Meghan Markle ha appena compiuto 39 anni, la ex Duchessa del Sussex sta per lasciare gli enta per tuffarsi nel magico mondo degli anta. Ma la notiziona non è questa, ciò che è risuonato come un eco in tutto il globo è che Kate Middleton le abbia dedicato un gesto assolutamente inaspettato. La Duchessa di Cambridge non ha potuto fare a meno di spiazzare tutti, rubando anche un po’ la scena alla festeggiata Meghan Markle.

Quest'anno la ex duchessa del Sussex ha festeggiato il compimento di un altro anno di vita in un ambient molto diverso rispetto all'anno scorso. Infatti sono mesi ormai che lei e il principe Harry d'Inghilterra vivono negli Stati Uniti, lontani da Buckingham Palace e dalle spire della Royal family. I rapporti con la famiglia reale sono tesi come corde di violino, soprattutto dopo che una biografia non autorizzata su Harry e Meghan è stata lanciata nelle scorse settimane. A quanto pare questo biografia non sarebbe stata scritta con l'ausilio di nessun insider, ma svela comunque segreti spinosi della famiglia reale, la cui rivelazione ha messo ancora una volta in bilico i rapporti tra gli ex Sussex e tutti gli altri.





























C'è anche la teoria del complotto in cui si pensa che abbiano aiutato a scriverla gli stessi Harry e Meghan, ma a noi non piace pensar male e ci concentreremo sulle buone azioni. Tipo quella che Kate Middleton, moglie del principe William, ha dedicato alla cognata Meghan Markle. In occasione del compleanno di Meghan, Kate avrebbe spiazzato tutti con un bel gesto sentito. Nonostante la Duchessa di Cambridge sia da sempre stata causa di ogni singolo problema imputato da Meghan Markle alla famiglia reale. Oggi però è un altro giorno e a Kate Middleton le buone maniere non mancano di certo, ecco dunque che gli auguri nei confronti della cognatina sono arrivati puntuali come un treno svizzero.









Già alle prime luci del mattino, sull'account Kensington Palace è stato pubblicato un post dedicato a Meghan Markle. "Auguriamo un felicissimo compleanno alla duchessa di Sussex", hanno scritto Kate e William. Ma non sono stati i soli componenti della royal family a spedire gli auguri alla moglie di Harry. Anche sul profilo di Carlo e Camilla e su quello della Royal family (che fa riferimento alla regina Elisabetta) sono stati pubblicati post di buon compleanno. Perché comunque di buone maniere non si muore mai.

