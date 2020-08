“Tu sei…”. Federica Panicucci, la dedica del compagno Marco arriva a sorpresa. Cosa le ha detto: applausi

Federica Panicucci sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Toscana in compagnia del suo compagno Marco Bacini. I due in varie foto e storie postate sui social appaiono felici e innamorati e pochi minuti fa l’imprenditore milanese ha fatto un’inaspettata dedica alla conduttrice di Mattino 5. Federica Panicucci infatti stava mostrando uno scorcio del posto in cui si trovavano, dove tra l’altro c’era una piscina.

Ebbene nel mostrarla ha ammesso come fosse una piscina molto bella ma Marco Bacini l'ha sorpresa dicendole: "La piscina è bellissima ma mai bella come te!". I due quindi hanno concluso la storia ridendo e scambiandosi un tenero bacio. Federica Panicucci e Marco Bacini stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme ed anche nelle foto postate sui social appaiono sereni e innamorati.















La coppia sta insieme dal 2016 ed la conduttrice non ha mai nascosto di voler un giorno sposare l'imprenditore. Dal 2015 infatti Federica Panicucci è divorziata dal dj Mario Fargetta, con cui ha avuto due figli Sofia e Mattia, e dunque ha ammesso di essere pronta a risposarsi nuovamente. In una recente intervista inoltre ha rivelato: "Sposare il mio Marco?".















"Quello sicuramente. Succederà. Anche presto… Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo ogni giorno. Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo". Insomma non c'è ancora la data ma è certo che i due vogliono convolare a nozze, è quindi probabile che presto ci sia il lieto annuncio.











Per adesso Federica Panicucci, che recentemente ha fatto una rivelazione, si gode le sue vacanze. A settembre invece tornerà nuovamente al timone di Mattino Cinque con Francesco Vecchi. Quest'anno tra l'altro a causa dell'epidemia di coronavirus nei mesi più critici la conduzione è stata affidata solo al giornalista.

