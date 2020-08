Fabrizio Corona e Nina Moric, le voci sul ritorno di fiamma circolano con forza. E la showgirl è costretta a intervenire

Nuovi sviluppi sul rapporto tra Fabrizio Corona e Nina Moric. In questi giorni sono apparse numerose voci che parlavano di un possibile ritorno di fiamma tra i due. Ed ora la donna ha voluto definitivamente chiarire ogni aspetto, per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento. Da un po’ di tempo sui social entrambi si fanno vedere insieme, mentre condividono momenti importanti soprattutto insieme all’amatissimo figlio Carlos. Il legame dell’ex coppia si è sicuramente rafforzato.

I litigi e i problemi del passato sembrano ormai essere stati messi ufficialmente alle spalle, ma tra di loro non starebbe scoppiando nuovamente la passione. Almeno stando a quanto detto dalla Moric sul suo profilo Instagram. Lei e Fabrizio si vogliono molto bene e Carlos è stato l’elemento fondamentale per farli riappacificare. Il ragazzo è molto attivo sui social, dove mostra spesso e volentieri i grandi risultati ottenuti sul suo fisico, visto che sta seguendo i consigli del papà. (Continua dopo la foto)















Nina non potrebbe assolutamente fidanzarsi nuovamente con lui, anche perché risulta felicemente impegnata con Vincenzo. L’ex re dei paparazzi è invece libero da ogni relazione sentimentale. Pubblicando un’immagine di loro tre, la Moric ha dunque commentato: “Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite”. Dunque, ritiene Corona parte integrante della sua famiglia, ma non il suo partner. (Continua dopo la foto)















Insieme stanno passando dei periodi meravigliosi, contraddistinti quindi da una felicità che prima era impossibile da raggiungere. Ma parlare di amore è assolutamente inopportuno e dalle sue parole lo ha fatto intuire anche la donna. Ovviamente il più entusiasta è Carlos, che ha l’opportunità di godersi nuovamente insieme la madre e il padre. Ed è proprio con Fabrizio che il ragazzo ha anche un particolare affetto. Dunque, al momento non possono chiedere di più. (Continua dopo la foto)









Parlando dell’ipotetica partecipazione al prossimo ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini, Nina Moric aveva dichiarato qualche giorno fa: “Premetto che questo reality è molto divertente e che lo guarderò sicuramente però non mi sento di partecipare perché ormai ho già dato con la mia vita privata”. Infatti la sua volontà è quella di stare sempre al fianco di Carlos e vivere con lui ogni singolo attimo.

