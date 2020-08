La storia nata a Uomini e Donne tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi è finta? La notizia è esplosa sul web da qualche ora e pare proprio che i due si siano momentaneamente allontanati e che si stiano mandando delle frecciatine tramite i propri profili Instagram. Agli attenti lettori, infatti, non sono passate inosservate le stories dei due protagonisti del trono over di Uomini e Donne.

Nelle scorse ore la dama ha pubblicato sul profilo Instagram una foto che la ritrae con un vestito rosso e una didascalia che ha fatto scatenare il gossip: "La più spregevole forma di debolezza appartiene a chi usa la violenza contro chi dovrebbe proteggere". Sulla questione è intervenuta Veronica che ci ha tenuto a precisare che niente di quello che ha pubblicato è rivolto a Giovanni: "Sia chiaro… perché già state facendo i film. Non fatevi pensieri che il mio post sulla violenza sulle donne è perché ha fatto questo! […] Giovanni non mi ha mai sfiorata con un dito! Anche perché sarebbe un mago: io sono in Sardegna e lui a Castellamare! Ragionate con la testa!!!".















Solo pochi giorni fa Veronica e Giovanni erano apparsi sereni e spensierati su Instagram. Qualcosa, però, sembra essere cambiato tra i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi e, come detto, alcuni post pubblicati da entrambi hanno attirato l'attenzione dei numerosi fan. Rispondendo alle domande dei fan si sono sfogati. Il fatto che tra i due potrebbero esserci dei problemi è testimoniato anche da alcune storie pubblicate da Giovanni, che in molti hanno pensato siano indirizzate a Veronica.















In una di queste, infatti, compare una foto con la frase: "Non c'è peccato più vergogno di ingannare chi crede in te". E ancora un'altra in cui Giovanni scrive: "Tu mi ami senza mai pretendere nulla, ma soprattutto non mi deluderà mai, tantomeno mi tradirà", riferito evidentemente a un cane che compare in foto. Veronica Ursida è nata il 16 agosto ma non sappiamo l'anno né il luogo di nascita. Bionda e con un bellissimo fisico, Veronica ha subito conquistato l'attenzione di vari cavalieri tra qui quello di Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri ed Enzo Capo. Il desiderio di Veronica è trovare un uomo che sia realmente interessato e lei e che le dimostri di volere un futuro insieme.









Veronica Ursida è mamma di un bambino di 11 anni ed è anche una donna in carriera dal momento che lavora come wedding planner a Roma. Si occupa quindi di matrimoni ed eventi. È inoltre una conduttrice del Centro Meteo Italiano ed è anche la fondatrice di Bonnie e Clyde box office ovvero biglietteria di concerti ed eventi che si svolgono in tutta Italia.

