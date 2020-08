Melita Toniolo rompe il silenzio dopo i duri attacchi e affonda gli hater con uno scatto inaspettato: foto

Scatenata come non mai. Si può sintetizzare così l’atteggiamento assunto poche ore fa dalla bellissima Melita Toniolo, che ha pubblicato una foto accompagnata da un duro attacco nei confronti degli haters. La showgirl, diventata famosa tredici anni fa grazie alla partecipazione al ‘Grande Fratello’, si è fatta conoscere negli anni per la sua bravura e per la sua infinita sensualità. Ma a quanto pare i cosiddetti contestatori del web pare siano sempre più in agguato.

Dunque, stanca di essere insultata e criticata pesantemente, la donna non ha scelto stavolta la via del silenzio, ma ha replicato a tono. E chissà come l’avranno presa gli odiatori della rete, che molto probabilmente non si sarebbero mai aspettati una risposta del genere. L’ex gieffina ha quindi provocato questa gente mettendosi al naturale. Lo scatto è favoloso e la riprende in un modo decisamente insolito, non come altri vip che si mostrano super perfetti sui social network. (Continua dopo la foto)















Melita si è quindi immortalata indossando l’intimo di colore rosa, occhiali da sole ed un asciugamano che fa intuire che sia uscita da poco dalla doccia. Visto che spesso la offendono in maniera ingiusta, la donna ha scelto di parlare così: “Ciao haters, questa foto è solo per voi. Volevo farvi sfogare ancora un po’ e avvisarvi che per agosto ho coperto gli addominali con la pasta al sugo, la coca cola e qualche moscow mule. A settembre si vedrà. A presto, ciao!”, ha concluso. (Continua dopo la foto)















Oltre a raccogliere migliaia di mi piace, la sua foto corredata dal pungente messaggio è stata accolta favorevolmente dai suoi fan, scatenatisi coi commenti. Ecco quali sono stati i più significativi: “Finalmente una ragazza che si fa vedere per quello che è, anche con un po’ di pancia”, “Evviva la normalità”, “Sei figa lo stesso, anche se li copri col tiramisù”, “Bella anche così”, “Viva la semplicità, sei favolosa”, “Ma che te ne frega? Sei splendida, bello essere imperfetti in un mondo fatto di falsi perfetti”. (Continua dopo la foto)









La Toniolo è seguitissima in rete e in alcune foto pubblicate di recente ha ottenuto un successo clamoroso. Infatti, sono state innumerevoli le reazioni positive dei suoi ammiratori, che l’hanno osannata e riempita di complimenti. Ma non sono mancati gli affondi nei suoi confronti e quindi, per chiudere una volta per tutte questa situazione, ha dato vita a questo post rivelatosi vincente.

