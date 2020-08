È tornata da poco alla conduzione, Veronica Maya, felice per aver ripreso il suo mestiere. Il suo programma su Rai 2, “L’Italia che Fa” è partito a giugno e ha ottenuto consensi, per gli ospiti interessanti che propone e per le tematiche trattate con professionalità e garbo.

“L’Italia che fa” fa conoscere ai telespettatori quattro storie di comunità locali, coinvolgendo il pubblico a casa, attori e beneficiari dei progetti su diversi fronti: dai bambini agli anziani, dalla cultura all’educazione, all’ambiente. La redazione del programma – all’indirizzo email sportello@italiachefa.it – raccoglie segnalazioni, richieste e proposte da parte dei telespettatori che vogliono impegnarsi in prima persona, fare qualcosa di utile e concreto per la società e per l’ambiente che li circonda. (Continua a leggere dopo la foto)















“È un programma di grandi contenuti, cosa di cui forse oggi c’è particolarmente bisogno. Penso che sia una bella missione quella di raccontare quanto possa essere positiva la nostra comunità”, ha raccontato la conduttrice parlando della trasmissione di Rai Due. Veronica Maya, parlando de L’Italia che fa, ha rivelato che c’era in ballo per lei anche un’altra trasmissione, che sarebbe dovuta andare in onda, però, su Rete4. (Continua a leggere dopo la foto)















Ha infatti raccontato: “La pandemia ha bloccato questa opportunità, dato che il programma per Rete4 sarebbe stato itinerante, quindi sono molto felice di essere rimasta in Rai, essendo la televisione nella quale sono cresciuta, dunque le devo tanto”. Un ritorno in tv che ha riportato l’attenzione sulla vita privata di Veronica Maya, che in queste ore ha pubblicato una foto del matrimonio della mamma dove compare anche lei. (Continua a leggere dopo la foto)









“Matrimonio di mamma e Geppy… e noi piccolini”, ha scritto nel post la conduttrice, che nella foto indossa un abito floreale con un coprispalle di raso. “Sei uguale a tua mamma, stupende”, “Hai capito mamma, che bella caspita, ora so da chi hai preso”, “Assomigli a tua mamma”, si legge tra i commenti dei follower.

