Annuncio a sorpresa di Eleonora Daniele, dopo la nascita della figlia la conduttrice di ‘Storie Italiane’ gela tutti

Tempo di rivelazioni per la conduttrice televisiva Eleonora Daniele, che poco più di due mesi fa ha avuto la grandissima gioia di diventare mamma per la prima volta. Felicità immensa per la nascita della piccola Carlotta, che il 25 maggio scorso le ha stravolto in positivo la sua vita. A ‘rubarle’ alcune dichiarazioni è riuscito il settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, che nel suo ultimo numero ha riportato in esclusiva alcune dichiarazioni importanti della presentatrice di ‘Storie Italiane’.

A proposito dell'imminente ritorno in televisione, in programma a settembre, ha fatto un'ammissione. La lontananza dalla bambina si farà sentire eccome: "Mi mancherà moltissimo, ma mi organizzerò. Sicuramente continuerò a tirarmi il latte perché vorrei allattarla almeno fino a dicembre". Poi spazio a confessioni personali, infatti si è soffermata su come ha affrontato il parto e in che condizioni stia attualmente e anche su aspetti privati riferibili a studi universitari.















Eleonora ha quindi affermato: "Devo ancora recuperare la mia persona e il mio fisico: il parto cesareo è stato faticoso. Nonostante la maternità, sto continuando a studiare psicologia per conseguire la mia seconda laurea. Vorrei capire meglio degli altri". Ecco poi giungere l'annuncio a sorpresa: a quanto pare non ha nessuna intenzione di pensare ad un ipotetico secondo figlio. La conduttrice Rai ha voluto spiegare nei particolari perché sta facendo questo pensiero.















La donna ha detto: "In questo momento non penso ad altri figli, anche se una bambina come Carlotta fa venire voglia di averne molti altri. Tuttavia non si deve essere egoisti, bisogna fare i conti con l'età che si ha". L'ultima considerazione di Eleonora Daniele è stata rivolta al marito Giulio Tassoni, con il quale si è unita in matrimonio il 14 settembre 2019. Anche se l'essere diventati genitori ha aumentato gli impegni, non stanno assolutamente trascurando la loro relazione.









“Proviamo sempre a ritagliarci qualche momento solo per noi, salvaguardare la coppia è importante. L’altra sera siamo andati ad una festa, ci è sembrato strano essere solo noi due, senza Carlotta”, ha concluso Eleonora. Dunque, anche se cercano di avere un po’ di tranquillità ed intimità, il pensiero è sempre per la loro gioia più grande. I prossimi mesi della presentatrice si prospettano comunque intensissimi.

