Federica Panicucci, la tuta di jeans mostra quel ‘dettaglio’ e i fan si scatenano: foto

La conduttrice televisiva Federica Panicucci, nonostante non sia più una ragazzina, riesce a tenere tutti a bocca aperta vista la sua forma fisica strabiliante. Il suo fisico e anche il suo viso sono praticamente perfetti e nelle ultime ore si è parlato moltissimo di lei per un’immagine pubblicata sui social network. Tra i tanti commenti lasciati sotto al suo post ce n’è stato anche qualcuno che ha fatto sorridere la donna, la quale non porta rancore verso nessuno e accetta ogni giudizio.

A scattarle la foto ci ha pensato l'inseparabile Marco Bacini, che molto spesso è l'autore delle istantanee che poi la presentatrice di 'Mattino Cinque' è solita postare su Instagram. Tornando a quest'ultimo scatto, è stato soprattutto il suo look a catturare l'attenzione e a far notare alcuni particolari decisamente interessanti. E quindi in seguito sono giunte alcune considerazioni dei follower. Andiamo a vedere come si è presentata Federica e cosa è stato detto su di lei.















La Panicucci è apparsa con una tuta di jeans che ha fatto stropicciare gli occhi a tutti per la sua infinita bellezza. La tuta aderente ha messo in mostra un corpo da sballo ed è sembrata davvero molto magra. I capelli legati hanno reso l'atmosfera ancora più bollente e fatta sembrare ancora più giovanile. Se da una parte alcuni utenti hanno posto l'accento sull'outfit in questione, chiedendo quale fosse la marca e dove fosse possibile acquistarla, altri si sono soffermati su aspetti differenti.















Sotto all'immagine una delle fan ha scritto: "Ti ho vista, ma non ho avuto il coraggio di salutarti". A quel punto altri ammiratori hanno domandato a questa persona se dal vivo Federica sia veramente così bella e magra. E la risposta è arrivata puntuale: la conduttrice Mediaset è ancora più affascinante e stupenda. Dunque, una replica che spegne tutte le critiche riguardanti i filtri usati durante il programma di Canale 5. Anche senza la sua bellezza resta quindi intatta.









Visualizza questo post su Instagram La mia bella estate italiana! #pietrasanta #dinner #relax Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 2 Ago 2020 alle ore 1:54 PDT

Un po’ di settimane fa, a proposito del suo matrimonio con il partner Marco, alcune fonti avevano riferito: “La data è top secret. Ma gli amici non hanno dubbi: sarà in primavera”. Lui ha instaurato inoltre un grande rapporto con i figli della donna: “L’imprenditore milanese ha saputo conquistare anche Sofia e Mattia, i figli nati dal matrimonio della presentatrice con il suo ex”.

