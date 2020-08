Dopo anni di amore e uno scandalo scoppiato pochi giorni fa su conti in banca all’apparenza non proprio limpidi, Rocco Casalino ha chiuso la sua storia con il cubano Josè Carlos Alvarez. Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e grillino della prima ora, non ha perso tempo. Sembra infatti molto vicino al bellissimo attore Gabriele Rossi che, nei mesi scorsi, era stato più volte fotografato in compagna di Gabriel Garko alimentando il gossip sul suo orientamento sessuale.

A pizzicare Rocco Casalino con Rossi è stato il settimanale ‘Chi’ diretta da Alfonso Signorini e sempre super informato. A quanto racconta Rocco e Gabriele si sono prima concessi una cena a due e poi una passeggiata tra le meraviglie di Roma. Al momento i diretti interessati non hanno commentato gli scatti apparsi sul giornale edito da Mondadori. Così come non la ha fatto Gabriel Garko la presunta realazioen con Rossi, sempre smentita, è stata portata all’attenzione da numerosi siti e giornali scandalistici. Continua dopo la foto















Rossi non è noto paparazzate. Lo stesso settimanale Chi che tanto aveva cercato di portare alla luce il rapporto con Garko aveva infatti fotografato Rossi insieme all’ex concorrente e vincitore di X Factor, Lorenzo Licitra. Entrambi gli uomini sono riservatissimi, eppure la loro passeggiata in centro a Milano non era passata inosservata.

Continua dopo la foto















“Pur non essendo stati ripresi in atteggiamenti particolarmente affettuosi, i due sono apparsi vicini – scriveva Dilei.it – si sono fotografati a vicenda e hanno fatto shopping insieme. In più, pare che questa non sia la loro prima uscita “di coppia”: erano già stati visti insieme a una cena di beneficenza e a una serata alla Scala”. Poi ogni cosa era finita in una bolla di sapone. Con la foto insieme a Rocco Casalino adesso il gossip è destinato a accendersi di nuovo. Continua dopo la foto

Continua dopo la foto











Rocco Casalino, da parte sua, viene come detto da una storia molto complicata. Che questa sia la volta buona? Per chi non lo conoscesse Gabriele Rossi è nato nel 1988, attore e ballerino è diventato popolare grazie alla fiction Mediaset L’onore e il rispetto, dove ha conosciuto Gabriel Garko. Successivamente sono arrivate altre serie importanti quali: Tutti pazzi per amore, Un passo dal cielo, Non uccidere. Nel 2017 ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, dove si è classificato al secondo posto. Sulla sua vita privata è sempre stato piuttosto riservato.

Ti potrebbe interessare: “Fuori “. Stefano De Martino, la decisione Rai a sorpresa. E i sospetti portano a Belen Rodriguez