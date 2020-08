Una brutta notizia per Giorgio Mastrota, a pochi giorni dalla nascita del nipote. “Ora è meglio di no”

Soltanto qualche giorno fa è esploso di gioia insieme all’ex moglie Natalia Estrada per la nascita del nipote Sacha, concepito dalla figlia Natalia Junior e dal compagno Daniel. Tra l’altro la ragazza, che ha appena 25 anni, è già mamma di Marlo, nato nel 2018. Ora però è arrivata una notizia non bella che ha rattristato i fan dell’uomo. A causa dell’emergenza sanitaria, un importantissimo evento in programma tra circa un mese è praticamente rinviato a data da destinarsi.

Sabato 12 settembre avrebbe infatti dovuto convolare a nozze con la compagna Flo Gutierrez, ma un po’ a sorpresa è stata presa la decisione di non unirsi in matrimonio. A riferirlo è stato lo stesso conduttore televisivo, che ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Di Più Tv’. Non è ancora stata stabilita con certezza una nuova data, anche se si presume che possano salire all’altare il prossimo anno. Ma andiamo a capire più nel dettaglio quali sono stati i motivi di questa scelta. (Continua dopo la foto)















Al settimanale di gossip, Mastrota ha quindi affermato: “Io e Flo non abbiamo fretta: vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti come adesso”. Ha anche spiegato perché vuole sposarsi con la sua partner: “Per completare il quadro: noi due, i nostri due figli. Le nozze servono a suggellare tutto. Ci sposeremo in municipio perché con Natalia mi ero sposato in chiesa. Però un mio caro amico frate mi ha promesso che verrà per tenere un discorso”. (Continua dopo la foto)















Giorgio ha aggiunto: “Alle nozze ci sarà tutta la mia tribù: i miei quattro figli e i miei due nipoti. Sarà bellissimo”. La sua futura moglie Gutierrez ha 47 anni e come lavoro fa la scialpinista professionista. Fa parte della Federazione Italiana Sport Invernali e sono legati sentimentalmente da ben nove anni. Hanno avuto due figli: Matilde e Leonardo, che hanno 7 e 3 anni. Inoltre, lui ha avuto altri due figli con la Estrada, che si chiamano Natalia Junior e Federico, rispettivamente di 25 e 21 anni. (Continua dopo la foto)









Per annunciare la nascita del nipote Sacha, Giorgio Mastrota aveva pubblicato una foto del neonato corredata dalla frase: “Non spaventarti amore… è nonno”. Grazie anche al fatto di essere nuovamente diventati nonni, lui e Natalia hanno riallacciato dei buoni rapporti: “Non andiamo fuori a cena insieme ma ci sentiamo spesso non solo per parlare di nostra figlia”, aveva detto in una precedente intervista.

