“È nato Filippo! La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi! Grazie a @sahra_lahouasnia per questo regalo di compleanno davvero unico.

P.S. Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Sarà l’ultima volta del resto che festeggio un compleanno mio”.

Con queste parole Alessandro Di Battista ha annunciato la nascita del secondo figlio: Filippo. Il secondogenito è nato all'ospedale di Pescara, in Abruzzo, e l'annuncio è arrivato sui social con una foto che mostra la mamma Sarah, Alessandro Di Battista e la manina del piccolo che spunta da sotto il lenzuolo. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e la compagna, Sahra Lahouasnia, hanno avuto il primo figlio nel 2017, poco prima di partire per un lungo viaggio in Centro America da cui sarebbe nato anche un documentario.















A marzo Sahra Lahouasnia, trentatreenne di origini franco-algerine, aveva condiviso uno scatto con una canottiera nera arrotolata fin sotto il seno, il piccolo Andrea a baciarle la pancia. "Anche una sera di qualche mese fa… siamo rimasti a casa", aveva rilanciato, sul proprio profilo Instagram, l'ex leader del Movimento 5 Stelle, che in un video, con tanto di palloncino e coriandoli colorati, aveva rivelato il sesso del nascituro.















Laureata a Parigi, Sahra era arrivata in Italia per fare l'Erasmus, per poi frequentare successivamente un master in economia a Roma. Le tappe del suo rapporto con Di Battista sono state velocissime. A gennaio 2017 è arrivata prima l'ufficializzazione della relazione, poi l'annuncio della gravidanza e, infine, la nascita del primogenito Andrea a settembre.









La gravidanza non era del tutto attesa: “Caro Andrea, non eri ‘previsto’, ma questo non significa che non ti volessimo, anzi”, ha scritto Di Battista rivolgendosi al figlio nel libro “Meglio Liberi – Lettera a mio figlio sul coraggio di cambiare”. A due anni dalla nascita del primo figlio è arrivato Filippo, nato il giorno del compleanno di Alessandro Di Battista.

