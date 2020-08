Adriana Volpe e la crisi col marito, loro non parlano. Ma lo fa l’amico di famiglia… Cosa viene fuori

Prima la lite con l’ex collega Magalli, finita a colpi di querele in tribunale, poi i risultati non certo eccellenti di “Ogni mattina”, ora le voci sul suo matrimonio. È senza dubbio uno dei momenti più difficili per Adriana Volpe, finita al centro delle polemiche nelle ultime ore a causa dei bassissimi indici di ascolto del suo programma, siamo intorno all’1% di share, criticato per la scarsa originalità e la mancanza di identità.

Adesso, però, a far parlare è il rapporto col marito Roberto Parli. Tutto è iniziato nel corso del Grande Fratello Vip 4, quando Adriana si è resa protagonista di alcuni atteggiamenti con il modello veneto Andrea Denver che hanno creato più di qualche malumore nel marito Roberto. Da quel momento il gossip si è concentrato sui due ed i fans hanno iniziato a chiedere sempre più insistentemente alla conduttrice quale fosse la situazione. Dai due sono arrivate smentite sulla crisi, ma ora ad intervenire è un amico della famiglia Parli.















Sempre più post in cui i due sono separati, i fans che chiedono spiegazioni, ma Adriana e Roberto non parlano, alimentando dubbi e malelingue. Ecco allora che ad intervenire è un amico della famiglia Parli, Claudio, ex calciatore semi-professionista che ha giocato nella serie B svizzera con la maglia del Mendrisio Star. Lo stesso Claudio è intervenuto, sempre su Instagram, in risposta a diversi commenti che sostenevano la fine della relazione tra i due: "Conosco la famiglia Parli. Non facciamo cattivi pensieri. Credo che Roberto sia legatissimo a sua moglie".















Lo stesso Claudio, assunti i panni dell'avvocato, ha difeso l'amico Roberto anche per un'altra foto che ha scatenato le ire dei fans nella quale si vede il marito di Adriana ballare con una ragazza. Ebbene questa ragazza altri non sarebbe che la cugina dello stesso Roberto, dunque nessun tradimento in vista. Una conferma che tra l'altro è arrivata dopo che lo stesso Parli aveva dichiarato, rispondendo a chi insinuava si divertisse senza la moglie, che non c'era nulla di male nel voler trascorrere un po' di tempo coi propri familiari.









Dunque, dopo il difficile momento attraversato subito dopo l'uscita dalla casa più spiata d'Italia, Adriana sembra aver ritrovato la serenità al fianco del marito. E tutto ciò potrà essere determinante per consentire alla bella presentatrice di superare le sfide che la vita le sta mettendo di fronte: da un lato la battaglia con l'ex collega Giancarlo Magalli, "E' ossessionato da me" le parole della Volpe, dall'altro l'esigenza di ridare energia ad un programma, "Ogni mattina", che in questo momento sta arrancando. D'altra parte, dopo aver anche accusato la Rai di averle imposto il silenzio nella lunga querelle con Magalli, ad Adriana non serve proprio un ulteriore motivo di preoccupazione. La storia con Roberto, almeno quella, va avanti.

