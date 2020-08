Un anno difficile quello appena trascorso per Romina Power. Le voci di riavvicinamento con Al Bano mai concretizzate poi la quarantena, il ritorno di Loredana Lecciso in pianta stabile con il leone di Cellino San Marco poi la morte delle sorella il dolore per la quale sintetizzata dal lunghissimo abbraccio in diretta Domenica In con Mara Venier.

Un abbraccio che aveva fatto discutere e che, sembra, sia costato alla presentatrice una multa per il mancato rispetto delle regole di distanziamento sociale. Poi, per Romina Power è stata il tempo del gossip con un nuovo fidanzato spuntato all’imprrovviso con tanto di dedica sui social. Belle parole d’amore sui social ma a tal proposito è intervenuta nelle scorse ore, tramite Instagram, la diretta interessata per smentire la notizia: “E chi sarebbe il fidanzato?” chiede la donna in modo ironico ai seguaci. Continua dopo la foto















Insomma, una presa di posizione netta da parte delle cantante. Ma di questo si parla nelle ultime ore sui social e sul web, la notizia è arrivata all’orecchio della diretta interessata che è intervenuta su Instagram riprendendo un titolo che cita: “Romina Power pubblica una dedica d’amore al fidanzato sui social” e divertita ha chiesto chi fosse il fidanzato in questione: “Tagore?” si domanda la cantante che di recente ha fatto una confessione su Al Bano. Continua dopo la foto















Rabindranath Tagore è, invece, il nome del poeta e artista indiano che ha citato la frase condivisa da Romina (che è stata, appunto, fraintesa dai seguaci). Al momento Romina Power (che ha pubblicato un video della sorella morta) ha ironizzato sulla fake news che ha fatto il giro del web ma non ha aggiunto notizie riguardo un suo ipotetico fidanzamento. Continua dopo la foto











La donna ha risposto a quanti hanno visto in quella frase postata sui social: “L’amore è l’unica realtà e non è solo un mero sentimento, è la verità ultima che risiede nel cuore della creazione” una dedica d’amore per la presunta nuova fiamma ma non ha smentito ne confermato la notizia. In questo modo Romina Power ha cercato di mettere a tacere i discorsi inerenti al suo presunto nuovo amore ma il gossip, si sa, è irrefrenabile.

