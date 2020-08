“Ho fatto le valigie”. Elodie lascia la casa del fidanzato Marracash. Cosa è successo tra loro

Elodie e Marracash rappresentano oggi una delle coppie più seguite tra i musicisti e gli artisti italiani. Due nomi “cool” per una storia che fa sempre parlare di sé. Nata per caso un anno fa la relazione si è fatta sempre più stretta, tanto che i due hanno deciso di andare a vivere insieme. Ma, subito dopo la quarantena , l’ex star di Amici ha fatto le valigie e se ne è tornata nella sua casa di Milano. Dunque c’è aria di crisi? A spiegare la situazione ci ha pensato la stessa Elodie.

Già qualche tempo fa le storie Instagram della cantante italiana avevano fatto sorgere qualche dubbio tra i fan. Nelle foto, infatti, Elodie presentava la sua nuova casa di Milano senza fare però alcun cenno a Fabio Bartolo Rizzo, vero nome del rapper, e questo aveva già scatenato una serie di voci sulla possibile rottura tra i due. Ora Elodie è uscita finalmente allo scoperto e ha spiegato i motivi della scelta di andare a vivere da sola. (Continua dopo la foto)















Dunque Elodie è tornata nella sua nuova casa di Milano ed il perché lo ha spiegato la stessa cantante romana: si tratta di una scelta che i due hanno preso insieme, quindi nessuna crisi all’orizzonte. D’altra parte la convivenza forzata, dovuta alla situazione d’emergenza che ha vissuto l’Italia, pare aver messo a dura prova Elodie e Marracash, che non hanno certo caratteri facili. Già in passato, proprio a causa delle due personalità molto forti, la coppia aveva vissuto momenti di alti e bassi. (Continua dopo le foto)















Visualizza questo post su Instagram Natale in Oman Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 24 Dic 2019 alle ore 11:31 PST

La storia tra i due, nata in occasione della lavorazione sul set di “Margarita”, tormentone estivo dell’anno scorso, non è giunta al capolinea, vive semplicemente una nuova fase. “Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. E lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valigie”, ha spiegato la 30enne romana. Elodie ha anche aggiunto che la ricerca di stabilità non deve per forza coincidere con la creazione di una famiglia. D’altronde la stessa, intervistata da Caterina Balivo a “Vieni da me”, aveva già dichiarato di non sentire l’istinto materno. In questo momento tutte le sue energie sono concentrate sul lavoro, che sta andando a gonfie vele. (Continua dopo la foto)









Dopo il secondo posto ad Amici nel 2015 Elodie aveva intrapreso una carriera musicale che però non le stava dando molte soddisfazioni. Poi la svolta, la scelta di tornare ad essere sé stessa, senza cercare di vestire panni non suoi, ed ecco arrivare in serie un successo dietro l’altro, da Nero Bali a Margarita, passando per l’inaspettata “Andromeda”, brano cantato all’ultimo Festival di Sanremo che ha raccolto solo giudizi positivi di critica e pubblico, e poi ancora Guaranà e Ciclone. Insomma la famiglia, se mai arriverà, può ben attendere.

Elodie, tazza e occhiali ricoperti di cristallo. Il “kit di sopravvivenza” è extra lusso. Costa una fortuna!