Per giorni e giorni il nome di Lorella Cuccarini è stato al centro delle cronache. Il suo addio a La Vita in diretta è stato chiacchieratissimo anche per via di quelle frasi che sembravano proprio rivolte all’ormai ex collega, Alberto Matano. Lui, dal canto suo, non ha mai proferito parola sull’argomento e, proprio come si vociferava, a settembre il giornalista ed ex mezzo busto del Tg1 tornerà ma da solo al timone del contenitore di Rai1.

Lo ha confermato il direttore di Rai1 Stefano Coletta alla presentazione dei nuovi palinsesti e, nelle scorse ore, lo stesso Matano ha fatto sapere ai follower di essere già tornato al lavoro dopo una breve vacanza nella sua Calabria. E Lorella Cuccarini? In realtà il suo futuro in tv non è ancora chiarissimo. Non ci sono ancora molte certezze, ma le voci come sempre non mancano. (Continua dopo la foto)















Dopo La Vita in Diretta le ipotesi sui programmi affidati alla ‘più amata dagli italiani’ sono stati e sono vari. Si è parlato di un varietà con Pippo Baudo, del suo passaggio a La7 e anche della conduzione dello Zecchino d’oro 2020. Ma come detto per ora nulla di ufficiale. Di ufficiale c’è che per la Cuccarini sono cominciate le vacanze. (Continua dopo la foto)















Lo scrive lei stessa nella didascalia del post che la ritrae col marito Silvio Testi, il cui vero cognome è Capitta. I due sono sposati da 29 anni e hanno 4 figli e la conduttrice e showgirl ha deciso di festeggiare pubblicamente il loro 29esimo anniversario di nozze con due belle foto al mare e una dedica su Instagram. (Continua dopo foto e post)











“29 anni e sentirli… con gioia. Le chiamano ‘nozze di granito’: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri”. E ancora: “Ah, oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza”. Il post naturalmente è stato sommerso di like e commenti di auguri e complimenti per il traguardo raggiunto. Insomma dopo la delusione per La vita in diretta Lorella si gode finalmente la sua estate con il marito.

