Si parla di Eros Ramazzotti ogni settimana. Questioni di gossip: da quando è finito il matrimonio con Marica Pellegrinelli, al cantante romano vengono attribuiti flirt continui. A cui seguono però altrettante smentite. Dopo Roberta Morise e Sonia Lorenzini, l’ultima presunta fiamma intercettata dagli esperti di cronaca rosa è stata Veronica Montali, ex allieva di ‘Amici’ che dopo l’uscita del rumor aveva raccontato di una frequentazione con lui negli ultimi tempi pur senza sbilanciarsi troppo.

Come ha fatto sapere Di Più, il settimanale a cui nei giorni scorsi Veronica ha rilasciato un'intervista, non vuole farsi pubblicità alle spalle di Ramazzotti e perché è consapevole che al 56enne non piace troppo il mondo del gossip. "Scriva così: Se son rose fioriranno…", ha sottolineato la ristoratrice. Ma a stretto giro è arrivata la replica del cantautore.















Con una lettera a Dagospia Eros ha precisato che con la 36enne c'è solo "un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura", negando così qualsiasi altra implicazione. "Ormai siamo in un Paese in cui basta abbracciare un'amica per poi scoprirsi addirittura innamorati o fidanzati su certa stampa il giorno successivo. In questo momento non ho alcuna relazione di natura sentimentale", ha aggiunto.















E infine: "L'unico vero amore su cui ruota la mia vita è quello che nutro verso i miei figli e il mio lavoro. Se e quando dovessi innamorarmi nuovamente state pur certi che sarà per me un piacere comunicarlo pubblicamente". Punto e a capo. Già, i figli. Eros ha Aurora, ormai giovane donna, nata dall'amore con Michelle Hunziker e poi i piccoli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, nati dall'unione con Marica Pellegrinelli.











Ed è proprio con Raffaela Maria che oggi si mostra sorridente nella foto che li ritrae insieme per celebrare i 9 anni della bambina. Accanto allo scatto, pixelato vista la sua riservatezza, che mostra l’abbraccio più tenero che c’è, la dedica che ha fatto sciogliere i fan: “Il tempo scappa via, viviamo momenti difficili che spero cambino in fretta. La tua gioia di vivere stigmatizza il presente, ce lo fa dimenticare ogni volta che sorridi. Tu sei la grande bellezza. Auguri Raffa, amore mio”. Eros è proprio innamorato. Ma per ora solo come papà.

