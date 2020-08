Il sì dopo 16 anni insieme e una figlia: matrimonio super vip intimo e romantico

Insieme da 16 anni, quasi la metà della loro vita, e con una figlia di 2 anni si sono giurati amore eterno. A rendere nota la lieta notizia delle nozze, celebrate il primo agosto, è stata lei stessa postando su Instagram due foto molto belle della cerimonia.

"Sono felice di poter condividere la mia vita con l'uomo che amo. Abbiamo visto e vissuto molto insieme, condiviso gioie e dolori e ci siamo sostenuti l'un l'altro nel profondo e nella tempesta", ha scritto la premier come didascalia a uno scatto da neo sposi, con in mano il bouquet di peonie. Sanna Marin, premier finlandese 34enne, ha sposato lo storico fidanzato Markus Räikkönen, ex calciatore della sua stessa età. Si sono sposati a Helsinki, nella residenza del primo ministro.















Come riporta Vanity Fair, il governo ha fatto sapere che è stato un matrimonio intimo, per circa 40 invitati, numero massimo consentito per una cerimonia ai tempi del coronavirus, rispettando tutte le misure di distanziamento sociale. Sanna Marin ha condiviso anche un secondo scatto delle nozze per ringraziare tutti i membri del suo staff che hanno reso il matrimonio indimenticabile. Ha come sfondo un lago ed è quello del classico primo ballo da marito e moglie e la premier.















Nata nel 1985 e deputata socialdemocratica dal 2015, Sanna Marin è diventata primo ministro finlandese a dicembre scorso. Allora era anche il più giovane capo di governo al mondo, ora invece in Austria c'è il 33enne Sebastian Kurz. La premier è anche figlia di due mamme e si è sempre impegnata per difendere i diritti degli omosessuali. Ha più volte partecipato ai gay pride finlandesi in compagnia della figlia Emma Amalia.











“Siamo una famiglia arcobaleno. Per me, i diritti umani, l’uguaglianza delle persone non sono mai state questioni di opinione, ma la base della mia concezione morale. Sono entrata in politica perché voglio influenzare il modo in cui la società vede i suoi cittadini e i loro diritti”, descrive la sua famiglia sul suo sito web. Il suo primo tweet da premier invece è stato: “Voglio costruire una società in cui ogni bambino possa diventare qualsiasi cosa e ogni persona possa vivere e crescere con dignità”.

