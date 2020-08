“Basta ritocchini!”. Simona Ventura e Paola Perego insieme e “irriconoscibili”: la reunion finisce male

Simona Ventura, la foto lascia a bocca aperta. Uno scatto insieme alla collega Paola Perego per promuovere il nuovo programma. Con “Ascoltami”, le due conduttrici coronano il sogno di poter condividere un’esperienza lavorativa che abbraccia e coinvolge più energie in campo. Un’amicizia nata e cresciuta anche fuori dagli studi televisivi, che adesso avrà modo di viversi anche sul piccolo schermo.

Simona Ventura sorride felice. La foto pubblicata sul profilo Instagram è l’immagine di un’amicizia tra donne. Un legame sempre più raro da incontrare nella propria vita, ma che non appena si manifesta non si abbandona. È quello che è accaduto ai due volti noti della televisione, Simona Ventura e Paola Perego, che nella foto siedono l’una accanto all’altra. (Continua a leggere dopo la foto).















Eppure qualcosa sembra aver fatto ‘arrabbiare’ alcuni fan, che non perdono tempo nel far notare alle due grandi amiche un dettaglio su cui non è possibile chiudere nessuno dei due occhi. A corredo della foto, Simona scrive un pensiero sull’importanza dell’amicizia: “L’importanza dell’amicizia che non ti aspetti. Nella commedia degli equivoci, avendo vissuto chi a Sparta e chi ad Atene, ci siamo trovate in un bellissimo rapporto che diventa ogni giorno più profondo. Felice di rincontrarti ogni volta @paolaperego17 e di ascoltarti”. (Continua a leggere dopo la foto).















Purtroppo il giudizio dei fan è insindacabile come anche l’ultima voce che gli spetta. E infatti tra i commenti che augurano alle due amiche di proseguire felici nel dono di questo forte legame, si alza anche il grido di ‘protesta’. Tra gli utenti c’è anche chi non si trova per nulla d’accordo con quanto mostrato in foto. E il messaggio arriva chiaro e diretto ai destinatari, anzi alle destinatarie. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









“Non è possibile…”, “Alla faccia del distanziamento, voi vip avete dimenticato che il virus circola ancora…”. E ancora “E il distanziamento dov’è?”. E poi anche chi ci va giù pesante con alcune frecciatine al veleno: “Basta ritocchini siete irriconoscibili”. Fortunatamente, però, altri fan prendono le loro difese e sottolineano: “Due signore della tv, fate qualcosa insieme”.

