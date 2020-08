Anche (e forse a maggior ragione) dopo l’ennesima crisi Ida Platano e Riccardo Guarnieri fanno parlare di loro. E, a sorpresa, stavolta a dare ‘il la’ è stato proprio il cavaliere di Taranto. Quello stesso cavaliere di Taranto che qualche giorno fa, intervistato da Uomini e Donne Magazine, si è rifiutato di parlare di Ida. Ma facciamo un passo indietro per chi si fosse perso gli ultimi aggiornamenti.

Dopo tante peripezie, tutti pensavano che la coppia nata a Uomini e Donne avesse trovato la stabilità e l’equilibrio dopo aver vissuto una lunga e turbolenta storia d’amore passata anche per Temptation Island Vip. C’era anche stata una proposta di matrimonio ma, dopo la quarantena trascorsa insieme, è arrivata la triste notizia per i fan: è finita di nuovo. (Continua dopo la foto)















La prima ad ammettere la crisi era stata Ida. La ‘replica’ di Riccardo Guarnieri è arrivata dopo giorni e giorni e a differenza della Platano, si è rifiutato di dare la sua versione dei fatti. Non era mai successo prima che si rifiutasse di raccontare la sua verità: “Non ho voluto e non voglio rilasciare interviste sulla mia storia con Ida, né prima né dopo le sue dichiarazioni. Ora vorrei solo silenzio e pace, e stare con la mia famiglia”, ha detto. (Continua dopo la foto)















Poi, nelle scorse ore, Riccardo è tornato sui social e sotto a una sua foto si è lasciato andare poche ore fa a uno strano commento: “Se non capisci una persona il tempo te la spiega”. Uno sfogo che da molti è stato interpretato come una frecciatina a Ida Platano. Dopo quel post sono stati in tanti a scrivergli e a commentare, alcuni andando contro di lui, altri consigliandogli di fare un altro passo verso Ida, altri ancora denigrando e offendendo la dama. (Continua dopo le foto)











E Ida in tutto ciò? Tutti hanno commentato la frecciatina di Riccardo, tranne lei però, che ha preferito dedicarsi alle sponsorizzazioni e parlare di altro sul suo Instagram. Nessun riferimento al suo Guarnieri che è stato tranquillamente snobbato. Strano, perché Ida non è una che di solito le manda a dire… Sarà una strategia? Ma tranquilli, anche se non sappiamo come e se proseguirà il loro rapporto, una cosa è certa: a settembre i due ne avranno di cose da dirsi a Uomini e Donne…

